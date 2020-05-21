Napa縣餐廳恢復堂食 Tesla撤銷向Alameda縣興訟（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

北灣Napa縣獲州府批准，更進一步重啟經濟，包括重開堂食餐廳。

有西餐廳老闆表示，週三第一日重開之後，很多顧客馬上打電話預約，老闆都有跟衛生指引制定防疫指施，包括拉開餐桌之間距離，以及增加清潔消毒用品等。

Napa縣的堂食衛生指引包括，要優先提供室外座位、事先用紙巾包著乾淨的餐具、要求等位的食客在各自車廂內等候入座、提供即棄或電子餐單、關閉酒吧台範圍等。

不過並非所有餐廳都準備好開放堂食服務，例如Nations漢堡店、Starbucks咖啡店、Butter Cream烘焙店及餐廳，就仍然只提供外賣，有一些餐廳就計劃可能週四起重開堂食。

但是Napa縣的酒莊和試酒室目前仍然不准開門，那些屬於抗疫第三階段的商業，Napa縣週三新增兩宗確診個案，累計94宗確診和3人死亡。

另外，電動車製造商Tesla撤銷對Alameda縣府的起訴，Tesla早前起訴Alameda縣府不讓Tesla位於Fremont市的廠房復工，縣府上星期同Tesla達成共識，縣府准許公司在遵守衛生指引情況下復工，Tesla的代表律師週三未有就撤銷起訴

作出任何解釋。

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