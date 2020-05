Napa縣餐廳恢復堂食 Tesla撤銷向Alameda縣興訟（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

北灣Napa縣獲州府批准,更進一步重啟經濟,包括重開堂食餐廳。

有西餐廳老闆表示,週三第一日重開之後,很多顧客馬上打電話預約,老闆都有跟衛生指引制定防疫指施,包括拉開餐桌之間距離,以及增加清潔消毒用品等。

Napa縣的堂食衛生指引包括,要優先提供室外座位、事先用紙巾包著乾淨的餐具、要求等位的食客在各自車廂內等候入座、提供即棄或電子餐單、關閉酒吧台範圍等。

不過並非所有餐廳都準備好開放堂食服務,例如Nations漢堡店、Starbucks咖啡店、Butter Cream烘焙店及餐廳,就仍然只提供外賣,有一些餐廳就計劃可能週四起重開堂食。

但是Napa縣的酒莊和試酒室目前仍然不准開門,那些屬於抗疫第三階段的商業,Napa縣週三新增兩宗確診個案,累計94宗確診和3人死亡。

另外,電動車製造商Tesla撤銷對Alameda縣府的起訴,Tesla早前起訴Alameda縣府不讓Tesla位於Fremont市的廠房復工,縣府上星期同Tesla達成共識,縣府准許公司在遵守衛生指引情況下復工,Tesla的代表律師週三未有就撤銷起訴

作出任何解釋。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。