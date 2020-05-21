非牟利組織Helping Hands為長者提供免費跑腿服務（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

由一群義工組成的非牟利組織「Helping Hands」，在居家抗疫令期間，為長者提供免費跑腿服務，像是購買食品雜貨或拿藥等，該組織呼籲華裔社區長者多加利用這項免費服務。

需要幫忙嗎？這句話在居家抗疫令期間聽起來格外溫馨，尤其是對於居家令期間，無法出門的新冠病毒高危人群，包括長者、有免疫疾病的人士，以及有慢性病的人士等，如果有幫手能協助跑跑腿，可以說是解決了生活上的一大麻煩。

「Helping Hands」便是在這個構想之下成立的非牟利組織。

義工劉子才（Jason Lau）說：「我們第一個最重要的幫助，就是幫他們買些必需品，就可能是買食物，或是去藥房取藥，這些無法出門做的事，但是我們都可以，義工也可以幫忙做其他事，可能比如說，如果你在家裡換不到燈泡，也可以提出這個要求。」

該組織從3月初成立至今，短短兩個多月的時間，全美的義工們已經滿足了1,500個需求，目前在灣區也有約100義工，可以幫忙跑腿辦事，長者可以上網到「Helping Hands」平台：helpinghands.community/help，登記預約，還可以選擇中文服務，接下任務的義工，就會聯絡長者。

劉子才說：「上我們的網站，你可以提出，你的名字、地址、電話，任何你有甚麼樣的要求，但最重要你要寫下，你要懂得說中文的，然後在48小時之內，就可以聯繫上我們的義工了。」

無法上網的長者，在灣區可以撥打熱線電話提出要求，電話是：415-NOW-HELP，也就是415-669-4357。

跑腿服務還包括幫忙遛狗、寄送包裹郵件等，完全由義工免費幫忙，但是所代購的必需品費用，長者還是須自行支付。

義工會在聯繫長者時溝通好付費方式以及送貨細節，而義工們也會遵守相關的防疫規定，做好消毒和自我保護措施。

劉子才談到做義工服務社區的心得。

劉子才說：「我覺得我們年輕人在冠狀病毒疫情之前，都沒有太多時間可以做義工，所以我覺得「Helping Hands」能夠幫我們成為社區，更加有社區感，做一個能送還一些時間，給我自己的社區，覺得很特別，而且覺得非常開心，覺得自己是社區裡的一個團體一樣。」

該組織除了鼓勵長者善加利用免費服務，也歡迎更多年輕人加入擔任義工。

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