非牟利組織Helping Hands為長者提供免費跑腿服務（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

由一群義工組成的非牟利組織「Helping Hands」,在居家抗疫令期間,為長者提供免費跑腿服務,像是購買食品雜貨或拿藥等,該組織呼籲華裔社區長者多加利用這項免費服務。

需要幫忙嗎?這句話在居家抗疫令期間聽起來格外溫馨,尤其是對於居家令期間,無法出門的新冠病毒高危人群,包括長者、有免疫疾病的人士,以及有慢性病的人士等,如果有幫手能協助跑跑腿,可以說是解決了生活上的一大麻煩。

「Helping Hands」便是在這個構想之下成立的非牟利組織。

義工劉子才(Jason Lau)說:「我們第一個最重要的幫助,就是幫他們買些必需品,就可能是買食物,或是去藥房取藥,這些無法出門做的事,但是我們都可以,義工也可以幫忙做其他事,可能比如說,如果你在家裡換不到燈泡,也可以提出這個要求。」

該組織從3月初成立至今,短短兩個多月的時間,全美的義工們已經滿足了1,500個需求,目前在灣區也有約100義工,可以幫忙跑腿辦事,長者可以上網到「Helping Hands」平台:helpinghands.community/help,登記預約,還可以選擇中文服務,接下任務的義工,就會聯絡長者。

劉子才說:「上我們的網站,你可以提出,你的名字、地址、電話,任何你有甚麼樣的要求,但最重要你要寫下,你要懂得說中文的,然後在48小時之內,就可以聯繫上我們的義工了。」

無法上網的長者,在灣區可以撥打熱線電話提出要求,電話是:415-NOW-HELP,也就是415-669-4357。

跑腿服務還包括幫忙遛狗、寄送包裹郵件等,完全由義工免費幫忙,但是所代購的必需品費用,長者還是須自行支付。

義工會在聯繫長者時溝通好付費方式以及送貨細節,而義工們也會遵守相關的防疫規定,做好消毒和自我保護措施。

劉子才談到做義工服務社區的心得。

劉子才說:「我覺得我們年輕人在冠狀病毒疫情之前,都沒有太多時間可以做義工,所以我覺得「Helping Hands」能夠幫我們成為社區,更加有社區感,做一個能送還一些時間,給我自己的社區,覺得很特別,而且覺得非常開心,覺得自己是社區裡的一個團體一樣。」

該組織除了鼓勵長者善加利用免費服務,也歡迎更多年輕人加入擔任義工。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。