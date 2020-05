【KTSF】

東灣Hayward市週三下午發生一起警方攔車最後演變成槍擊事件,一名20多歲的青年被警察槍殺身亡。

案發於下午兩點半左右,現場是Hayward市Wildwood夾Kelly街,警方表示,他們攔截一輛車,因為駕駛跟一起無家可歸者的兇殺案有關聯,20多歲的駕駛當場死亡,但究竟是甚麼原因演變成槍案,以及有多少警員涉案,警方沒有說明。

有目擊者表示,聽到12聲槍響。

Hayward警察局長表示,今年5月1日,一名無家可歸者在Industrial Parkway營地被殺,週三被警察攔截的駕駛是他們要找的人。

除了警方內部調查外,阿拉米達縣檢察官辦公室也針對這起涉及警察的槍擊案展開調查。

