社交媒體Facebook行政總裁Mark Zuckerberg週四表示,在新型肺炎疫情過後,Facebook仍然會支持員工在家工作,估計未來5至10年,Facebook多達一半員工將會在家工作。

Zuckerberg週四在其Facebook帳號發布直播視頻,他說如果公司只限在少數大城市僱用員工,或僱用一些願意移居到大城市工作的員工,這樣很多來自不同社區、不同背景,和有著不同思考角度的人,都不會被聘用。

Zuckerberg表示,Facebook未來將會大幅增加僱用在家工作的僱員,同時正研究讓現有的員工可以永久在家工作。

社交媒體Twitter的行政總裁Jack Dorsey上週亦表示,即使疫情過後,Twitter的員工仍可以永久在家工作。

