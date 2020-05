【KTSF 歐志洲報導】

中半島San Mateo縣週三在Daly City開設一個免費的病毒檢測中心。

Daly City的病毒檢測中心設在Serramonte高中,這個中心的營運時間是每周三和周四上午9點至下午4點,要來做檢測的民眾,同樣需要先上網登記,網址是:http://ProjectBaseline.com

Verily公司也同樣在San Mateo縣的另外兩個地點開設病毒檢測中心,周一和周二在San Mateo縣會議中心,周五和周六在東Palo Alto 的YMCA。

