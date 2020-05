【KTSF】

德州Corpus Christi的海軍航空基地週四早上發生槍擊案,造成至少一名保安部隊人員受傷,當局表示,事件可能與恐怖主義有關。

事發在德州Nueces縣的海軍航空基地,距離San Antonio東南面約140英里外。

據報事發在週四早上6時15分左右,當時一名槍手企圖開車衝過基地的大閘,不過就被現場的保安人員攔截。

消息指,當時槍手隨即下車並開槍,打傷一名保安部隊人員,其他保安部隊人員隨即開槍擊斃槍手。

受傷的保安部隊人員,目前情況良好,沒有生命危險。

FBI則表示,懷疑事件與恐怖主義有關,正循此方向調查。

