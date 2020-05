香港國家安全法納入全國人大會議議程 料5月28日表決

【有線新聞】

香港國家安全法納入全國人大會議議程,預料本月28日表決。全國人大發言人張業遂指,全國人大根據新的形勢和需要,從國家層面建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制是完全必要。有人大代表指,按他理解,人大常委會制訂一套適用香港的國家安全法納入附件三,直接頒佈實施。

香港回歸近23年仍未立到基本法23條,中央決定出手,即將開幕的人大會議議程敲定,9項入面第5項,是審議由人大常委會提請《關於健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決議》。

議程文件沒有具體交代草案內容,今年人大會議、會期七天,於28日閉幕,預料當日表決各項議案。

張業遂指:「國家安全是安邦定國的重要基石,香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分。全國人民代表大會根據新的形勢和需要,行使憲法賦予的職權,從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制,堅持和完善一國兩制制度體系是完全必要的。」

至於具體如何做,大會發言人說星期五早上的全會會交代。

港區人大代表吳秋北表示,按他理解,議案具體意思與他的提案相似,即是由人大常委會制定一套適用於香港的《國家安全法》,日後透過納入《基本法》附件三,直接在港頒布實施,毋須立法會審議。吳秋北:「這個交給人大常委會草擬有關法例,我的理解是各種風險,例如外國勢力的干預這些層面。」

除了外國勢力干預,消息指立法還會將涵蓋顛覆國家政權、分裂國家和恐怖活動。根據基本法第23條,這幾類行為連同叛國、煽動叛亂、竊取國家機密等,是「香港特區應自行立法」禁止。特區政府2003年曾推行立法,但引起民意重大反彈,臨表決前撤回,至今未有再提出過。

