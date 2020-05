加州教育總監尋求聯邦撥款 彌補百億經費短缺

【KTSF 郭柟報導】

加州教育總監週三請求聯邦政府資助州府教育部門,讓學生和教師可以安全復課。

州長紐森早前因應疫情修訂新的財政預算案,預料加州即將面對543億元財政赤字,加州教育總監Tony Thurmond預料在新的預算案之下,州府教育部門將會損失近180億至190億元在教育項目上的撥款,因此他請求聯邦政府資助,填補這筆損失。

Thurmond說:「聯邦政府對我們的資助很重要,去彌補州府的資金削減,因為如果我們面臨這種削減,我們的學校不能安全地重開。」

對於加州學校幾時可以復課,Thurmond早前提過會讓各個校區自行決定復課日期,他又指大部份校區選擇在今個秋季的8月尾和9月復課。

他又表示,會跟公共衛生部門和專家商量,要求學校實施防疫措施,例如要求學生和教職員遮蓋口鼻,每日消毒清潔校園,採取小班教學,保持學生之間有6呎距離等。

加州教育部週四早上10時將會舉行一個網上論壇,邀請校區領袖、家長和學生上教育部的Facebook專頁,或者在Zoom網站參與討論有關如何安全復課的議題。

加州多102人死於新型肺炎,死亡人數累計3,436宗,另外新增2,262人染病,確診個案累計84,057宗。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。