疫情重擊勞工市場 今年大學畢業生何去何從

【KTSF 吳宇斌報導】

進入畢業季,原本今年的大學畢業生是要進入近半個世紀以來最好的勞工市場,可是今年受到疫情衝擊,2020年的畢業生又要何去何從呢?

今年畢業的大學生,在去年最後一個秋季學期的時候,全美失業率是紀錄新低,僅有3.7%,但是今年半年不到的時間,因為新冠病毒疫情,目前的失業率飆升到14.7%,而且當中20至24歲的青年失業率尤其高,達到25.7%,原本畢業前就找到工作的學生,也突然畢業變成失業。

田納西州大學應屆畢業生Cory Sanning說:「我收到很多回覆,都是我們不知道這個工作職位是否還有,多謝申請我們公司的職位,祝你好運。」

今年畢業的Sanning,原本計劃在畢業之後進入體育傳媒界,疫情爆發之前已經有很多工作機會,但現在一個都沒有。

CNN報導指,經濟學家擔心,今年的應屆畢業生,會陷入疫情導致衰退的經濟之中,數據顯示,大學畢業生在經濟衰退時進入勞工市場,會比在經濟好時賺少最少10至15年。

由於勞工市場不景氣,有些大學也開始幫畢業生找工作。

Colby大學校長David Greene說:「我們正在嘗試為500名畢業生找工作,還是要在前所未見這般艱難的勞工市場中做到這件事。」

同時今年的畢業生也沒有放棄,有人願意開好遠的車去面試工作,也有人指2020年的畢業生,注定是不平凡的一屆。

