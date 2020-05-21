疫情重擊勞工市場 今年大學畢業生何去何從

【KTSF 吳宇斌報導】

進入畢業季，原本今年的大學畢業生是要進入近半個世紀以來最好的勞工市場，可是今年受到疫情衝擊，2020年的畢業生又要何去何從呢？

今年畢業的大學生，在去年最後一個秋季學期的時候，全美失業率是紀錄新低，僅有3.7%，但是今年半年不到的時間，因為新冠病毒疫情，目前的失業率飆升到14.7%，而且當中20至24歲的青年失業率尤其高，達到25.7%，原本畢業前就找到工作的學生，也突然畢業變成失業。

田納西州大學應屆畢業生Cory Sanning說：「我收到很多回覆，都是我們不知道這個工作職位是否還有，多謝申請我們公司的職位，祝你好運。」

今年畢業的Sanning，原本計劃在畢業之後進入體育傳媒界，疫情爆發之前已經有很多工作機會，但現在一個都沒有。

CNN報導指，經濟學家擔心，今年的應屆畢業生，會陷入疫情導致衰退的經濟之中，數據顯示，大學畢業生在經濟衰退時進入勞工市場，會比在經濟好時賺少最少10至15年。

由於勞工市場不景氣，有些大學也開始幫畢業生找工作。

Colby大學校長David Greene說：「我們正在嘗試為500名畢業生找工作，還是要在前所未見這般艱難的勞工市場中做到這件事。」

同時今年的畢業生也沒有放棄，有人願意開好遠的車去面試工作，也有人指2020年的畢業生，注定是不平凡的一屆。

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