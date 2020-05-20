世衛大會通過處理疫情手法全面評估草案

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世界衛生大會通過草案，要求世衛就應對疫情手法，展開獨立全面評估。世衛總幹事譚德塞表示歡迎，並感謝與會國支持世衛工作。

第二日世衛大會，焦點落在由歐盟草擬的草案，獲包括有參與提案的中國在內，百多個世衛成員國支持，檢視世衛應對新型肺炎疫情的手法。在多個成員國發言後動議表決。

世界衛生大會主席貝恩：「我看到沒有人提出反對，我認為沒有異議，因此草案獲得通過。」

全部194個成員國無人反對下，草案獲通過。草案提出與會員國協商，適當時候盡早逐步啟動，公正、獨立、全面評估，回顧及總結在世衛協調下的抗疫工作，再提出建議，以提高全球預防大流行病的能力。又提到要實地考察，查找病毒的動物源頭及向人類的傳播途徑，包括中間宿主的可能作用，但沒有點名提及任何國家。

在北京，外交部重申，與各國一起積極參與提案磋商，認為提案呼籲會員國，防止歧視、污名化做法，在病毒動物源頭等領域加強合作，都符合中方立場主張，也是國際社會絕大多數國家共同願望。

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