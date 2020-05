世衛大會通過處理疫情手法全面評估草案

【有線新聞】

世界衛生大會通過草案,要求世衛就應對疫情手法,展開獨立全面評估。世衛總幹事譚德塞表示歡迎,並感謝與會國支持世衛工作。

第二日世衛大會,焦點落在由歐盟草擬的草案,獲包括有參與提案的中國在內,百多個世衛成員國支持,檢視世衛應對新型肺炎疫情的手法。在多個成員國發言後動議表決。

世界衛生大會主席貝恩:「我看到沒有人提出反對,我認為沒有異議,因此草案獲得通過。」

全部194個成員國無人反對下,草案獲通過。草案提出與會員國協商,適當時候盡早逐步啟動,公正、獨立、全面評估,回顧及總結在世衛協調下的抗疫工作,再提出建議,以提高全球預防大流行病的能力。又提到要實地考察,查找病毒的動物源頭及向人類的傳播途徑,包括中間宿主的可能作用,但沒有點名提及任何國家。

在北京,外交部重申,與各國一起積極參與提案磋商,認為提案呼籲會員國,防止歧視、污名化做法,在病毒動物源頭等領域加強合作,都符合中方立場主張,也是國際社會絕大多數國家共同願望。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。