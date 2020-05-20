亡兵紀念日長周末拉斯維加斯多家賭場酒店低價促銷（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

這個周末就是亡兵紀念日長周末了，賭城拉斯維加斯有多家賭場酒店推出低價促銷，不過內華達州尚未對賭場解禁，民眾是否能前往度假？加州又是否有限制民眾出門旅遊呢？

亡兵紀念日長周末，通常是美國民眾展開夏日旅遊旺季的開始，不過今年受到居家抗疫令影響，許多人的出遊計畫全都取消，到底加州對於民眾出外旅行的規定是甚麼？

加州衛生部回應指出，目前不建議民眾出遊，因為旅行並非必要，但是加州並沒有旅遊禁令，想出遊的民眾需要在遵循聯邦疾控中心（CDC）的指引下為之。

另一方面，為吸引遊客回流，拉斯維加斯有超過30間酒店這個長周末開始在網上接受預訂，而且價格非常便宜，舉例來說，這個長周末，凱薩宮每晚價格最低99元，Cosmopolitan每晚128元，紐約紐約更是下殺到35元，跟過去周末價格動輒200、300元相比便宜很多，在網上也可以找到許多每晚100元以下的選擇。

不過，由於內華達州尚未公布開放賭場重新營業的確切日期，遊客即使預訂了酒店，也沒辦法進入賭場玩，而且到了以後該怎麼做？是否可以安心度假？目前尚不明朗。

目前該州的經濟重開5月9日進入第一階段，允許零售商店交易，理髮店以及指甲店重開，也開放餐廳堂食，但入內人數需少一半，而且要事先預約，吃到飽的Buffet仍維持關閉。

目前為止重開後的疫情反應正面，但是仍沒有具體的時間表，顯示何時會進入第二階段，而即使賭場尚未解禁，賭場旅館的業者卻早已為將來重開做好準備，預料賭場的面貌會很不一樣。

根據內華達州博彩管理局（The Nevada Gaming Control Board）5月1日發布的規定，建議保持社交距離，並對每張賭桌的客人數目做出規範，像是21點只能有3個賭客，俄羅斯輪盤只能有4個賭客，而且不能有人群在旁觀看，籌碼、玩家俱樂部卡片和骰子都要消毒，鼓勵但不強制顧客戴口罩。

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