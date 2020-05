亡兵紀念日長周末拉斯維加斯多家賭場酒店低價促銷（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

這個周末就是亡兵紀念日長周末了,賭城拉斯維加斯有多家賭場酒店推出低價促銷,不過內華達州尚未對賭場解禁,民眾是否能前往度假?加州又是否有限制民眾出門旅遊呢?

亡兵紀念日長周末,通常是美國民眾展開夏日旅遊旺季的開始,不過今年受到居家抗疫令影響,許多人的出遊計畫全都取消,到底加州對於民眾出外旅行的規定是甚麼?

加州衛生部回應指出,目前不建議民眾出遊,因為旅行並非必要,但是加州並沒有旅遊禁令,想出遊的民眾需要在遵循聯邦疾控中心(CDC)的指引下為之。

另一方面,為吸引遊客回流,拉斯維加斯有超過30間酒店這個長周末開始在網上接受預訂,而且價格非常便宜,舉例來說,這個長周末,凱薩宮每晚價格最低99元,Cosmopolitan每晚128元,紐約紐約更是下殺到35元,跟過去周末價格動輒200、300元相比便宜很多,在網上也可以找到許多每晚100元以下的選擇。

不過,由於內華達州尚未公布開放賭場重新營業的確切日期,遊客即使預訂了酒店,也沒辦法進入賭場玩,而且到了以後該怎麼做?是否可以安心度假?目前尚不明朗。

目前該州的經濟重開5月9日進入第一階段,允許零售商店交易,理髮店以及指甲店重開,也開放餐廳堂食,但入內人數需少一半,而且要事先預約,吃到飽的Buffet仍維持關閉。

目前為止重開後的疫情反應正面,但是仍沒有具體的時間表,顯示何時會進入第二階段,而即使賭場尚未解禁,賭場旅館的業者卻早已為將來重開做好準備,預料賭場的面貌會很不一樣。

根據內華達州博彩管理局(The Nevada Gaming Control Board)5月1日發布的規定,建議保持社交距離,並對每張賭桌的客人數目做出規範,像是21點只能有3個賭客,俄羅斯輪盤只能有4個賭客,而且不能有人群在旁觀看,籌碼、玩家俱樂部卡片和骰子都要消毒,鼓勵但不強制顧客戴口罩。

