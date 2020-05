【有線新聞】

新型肺炎疫情以來,美國做了超過1,100萬個病毒檢測,以數量計是全球最多,但人均檢測比率並非最高。

牛津大學數據顯示,美國平均每1,000人有約35人接受過病毒檢測。

而冰島平均每1,000人有約167人接受檢測。比率高過美國的還有意大利、俄羅斯和西班牙。

亞洲方面,新加坡的比率與美國相若,平均每1,000人有約31人做過檢測。

香港、南韓、日本、台灣等地,比率都低過美國,中國內地沒有數據。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。