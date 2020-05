亞裔組織不滿加大計劃取消SAT和ACT試作為收生標準

【KTSF 古琳嘉報導】

加州大學(UC)校董會將在21日,討論由總校長Janet Napolitano提出建議未來幾年暫停要求申請入讀加大的學生考大學入學試SAT和ACT一案,美國亞裔教育聯盟(AACE)週二發聲明反對這一提案。

針對逐步廢除大學入學試SAT和ACT一案,加大校董會將在本週四討論,AACE週二表態強烈反對,認為該計畫僅是基於加大總校長Napolitano的意識形態,而沒有科學根據,是對精英教育和平等教育權過分的攻擊。

Napolitano日前向加大校董會提出一個複雜的5年計劃,2021和2022學年申請入讀加大的學生,可選擇考不考ACT和SAT,2023和2024學年,取消考ACT和SAT的要求,到了2025年,加大將採用新的統一入學考試制度,適用於加大十間分校。

AACE早在今年1月20日就曾正式發函給加大董事會,抗議將SAT和ACT考試倉促取消,認為此舉是政治化,而且錯誤的企圖,想要偽裝成績的落差,以及永久性的教育不公平。

AACE認為,加大總校長的計劃會特別傷害到亞裔學生,因為亞裔學生過去一直被標籤為在加大系統的學校人數過多,不符合加大標榜的社會和文化多元化精神。

該組織呼籲加大校董會保留現有的大學考試制度,認為如果取消標準考試,亞裔學生會因為族裔平衡的相關法律,而成為無辜的犧牲者,如果大學沒有標準考試公平和透明的機制,大學就無法選擇和教育最好和最聰明的學生,對於未來的經濟繁榮、科技領導和國家安全做貢獻。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。