特朗普稱美國檢測數量多 視之為「榮譽勳章」

【有線新聞】

美國新型肺炎個案突破150萬宗、逾9萬人死亡，特朗普總統稱確診個案多，是因為美國的檢測數量多，他視為是「榮譽」，他又再為自己服用抗瘧疾藥物羥氯喹辯護，稱屬個人決定、有多一重防禦，會繼續服用。

紐約多了民眾趁天氣回暖外出活動，布魯克林區有公園在草地劃出多個大圈，提示民眾保持社交距離。

全國50個州周三起全部進入解封階段，華盛頓特區仍在評估中。但有17個州過去一周的確診個案回升，得州和佐治亞州均有教堂出現群組感染，教堂要關閉。

美國確診個案突破150萬宗，總統特朗普說不認為是壞事，相反代表檢測工作做得多、做得好，他視之為「榮譽」。

特朗普表示：「如只檢測100萬人而非1,400萬人，便可得出很少的確診個案，對嗎？所以我視之為「榮譽勳章」。是，「榮譽勳章」，歸功於眾多專業人員所做的檢測和工作。」

他之前一天透露，開始服用抗瘧疾藥物羥氯喹預防新型肺炎後，引起外界嘩然，他稱此藥無害，而且有多一重防禦，會繼續服用一段時間。

他說：「我認為它提供更高安全性，但你可向任何支持服用的醫生查詢。這是個人決定，但它的聲譽很好。」

對於多項研究都反映，未有實質證據證明羥氯喹有效預防新型肺炎，反而有不良副作用，特朗普反駁指其中一項研究的對象是垂死的老人，本身有心臟、糖尿等疾病，得出的研究結果自然是沒效用，所以根本是假資訊。

特朗普聲稱是自己向醫生提出服用羥氯喹，副總統彭斯則表示沒有服用，醫生不建議。

特朗普又再次稱對中國失望，批評中國能控制境內疫情，但把病毒散播至全球。兩國貿易協議對他來說意義已不太大意義，被問到有關報復行動，他拒絕回應。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。