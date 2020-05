特朗普稱美國檢測數量多 視之為「榮譽勳章」

【有線新聞】

美國新型肺炎個案突破150萬宗、逾9萬人死亡,特朗普總統稱確診個案多,是因為美國的檢測數量多,他視為是「榮譽」,他又再為自己服用抗瘧疾藥物羥氯喹辯護,稱屬個人決定、有多一重防禦,會繼續服用。

紐約多了民眾趁天氣回暖外出活動,布魯克林區有公園在草地劃出多個大圈,提示民眾保持社交距離。

全國50個州周三起全部進入解封階段,華盛頓特區仍在評估中。但有17個州過去一周的確診個案回升,得州和佐治亞州均有教堂出現群組感染,教堂要關閉。

美國確診個案突破150萬宗,總統特朗普說不認為是壞事,相反代表檢測工作做得多、做得好,他視之為「榮譽」。

特朗普表示:「如只檢測100萬人而非1,400萬人,便可得出很少的確診個案,對嗎?所以我視之為「榮譽勳章」。是,「榮譽勳章」,歸功於眾多專業人員所做的檢測和工作。」

他之前一天透露,開始服用抗瘧疾藥物羥氯喹預防新型肺炎後,引起外界嘩然,他稱此藥無害,而且有多一重防禦,會繼續服用一段時間。

他說:「我認為它提供更高安全性,但你可向任何支持服用的醫生查詢。這是個人決定,但它的聲譽很好。」

對於多項研究都反映,未有實質證據證明羥氯喹有效預防新型肺炎,反而有不良副作用,特朗普反駁指其中一項研究的對象是垂死的老人,本身有心臟、糖尿等疾病,得出的研究結果自然是沒效用,所以根本是假資訊。

特朗普聲稱是自己向醫生提出服用羥氯喹,副總統彭斯則表示沒有服用,醫生不建議。

特朗普又再次稱對中國失望,批評中國能控制境內疫情,但把病毒散播至全球。兩國貿易協議對他來說意義已不太大意義,被問到有關報復行動,他拒絕回應。

