經濟逐步重開 高科技公司如何安排職員上班

【KTSF 歐志洲報導】

現在經濟活動逐漸開始重新啟動,但是許多辦公室還不能重開,很多矽谷高科技公司目前還允許職員居家上班,至於這些公司為了讓職員恢復回到辦公室工作,有什麼樣的計畫?

總部在舊金山的Twitter和信用卡付帳公司Square,已經宣布允許職員永久性居家工作,甚至不需要住在灣區,而一些必須在公司工作的職員,則可能在9月可以回公司。

同樣總部在舊金山的Safesforce,將允許職員居家上班,一直到年底,之後的辦公室也會有所不同,職員必須戴口罩,並每層樓都得量體溫和有洗手液。

公司也考慮在職員的辦公桌之間加設透明分隔板,而人們經常接觸的地方,都將使用帶殺菌功能的銅和黃銅。

設在Mountain View 的Google,允許職員居家辦公到今年年底,但是一些必須回到辦公室上班的職員,可以在6月或7月回去。

設在Menlo Park的 Facebook,職員應該在明年才需要回到公司,但公司也有為職員提供1,000元在托兒方面的補助。

