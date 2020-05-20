蔡英文發表就職演說 絕不接受「一國兩制」

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受疫情影響，台灣總統蔡英文的就職演說，改在台北賓館外舉行，有200名嘉賓出席，蔡英文在演說中，將兩岸關係放在「國家建設工程」章節，重申願意展開對話，但絕不接受一國兩制。

蔡英文說：「我要再次重申，和平、對等、民主、對話這八個字，我們不會接受北京當局以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，這是我們堅定不移的原則。兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大，在變局之中，我會堅守原則並秉持解決問題的開放態度，負起責任，也期盼對岸領導人，能承擔起相對的責任，共同穩定兩岸關係的長遠發展。」

蔡英文表示，能在這樣艱鉅的時刻，承擔總統的重責大任，心中的壓力多過喜悅，但她不會退縮：「過去七十年來，中華民國台灣，在一次又一次的挑戰中，越發堅韌團結。我們抵抗過侵略併吞的壓力，走出獨裁體制的幽谷，也一度走在被世界孤立的曠野之中，但無論什麼樣的挑戰，民主自由的價值，一直是我們的堅持，「自助助人、自助人助」的共同體意識，也始終是我們的信念。」

蔡英文說：「未來的路不會一片順遂，挑戰只會越來越多，不過我們是一個在驚濤駭浪中走過來的國家，我們兩千三百萬人，是生死與共的命運共同體，過去是這樣、現在是這樣，未來也是這樣。」

國立中山大學政治學研究所教授廖達琪認為，蔡英文在演說中完全無提到「九二共識」，顯示她已將兩岸關係降級：「兩岸關係在整個台灣的情景裡的位階是下降的，雖然底線是維持，但是在說法上更進一步，九二共識已經完全不提了，甚至轉換的話語都沒有了。」

她又指蔡英文在演說中的一些表述，是明確表示兩岸已沒有關係：「她第一次提到國號，是講「中華民國台灣」，第二個她講說是台灣「七十年」，這也把整個台灣是一個獨立，事實上獨立國家的情況是點出來了。台灣自己已經存在七十年就是獨立的了，跟中國大陸沒關係。大陸所看待的兩岸關係，已經是回不去了。」

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