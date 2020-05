蔡英文發表就職演說 絕不接受「一國兩制」

【有線新聞】

受疫情影響,台灣總統蔡英文的就職演說,改在台北賓館外舉行,有200名嘉賓出席,蔡英文在演說中,將兩岸關係放在「國家建設工程」章節,重申願意展開對話,但絕不接受一國兩制。

蔡英文說:「我要再次重申,和平、對等、民主、對話這八個字,我們不會接受北京當局以「一國兩制」矮化台灣,破壞台海的現狀,這是我們堅定不移的原則。兩岸關係正處於歷史的轉折點,雙方都有責任,謀求長遠相處之道,避免對立與分歧的擴大,在變局之中,我會堅守原則並秉持解決問題的開放態度,負起責任,也期盼對岸領導人,能承擔起相對的責任,共同穩定兩岸關係的長遠發展。」

蔡英文表示,能在這樣艱鉅的時刻,承擔總統的重責大任,心中的壓力多過喜悅,但她不會退縮:「過去七十年來,中華民國台灣,在一次又一次的挑戰中,越發堅韌團結。我們抵抗過侵略併吞的壓力,走出獨裁體制的幽谷,也一度走在被世界孤立的曠野之中,但無論什麼樣的挑戰,民主自由的價值,一直是我們的堅持,「自助助人、自助人助」的共同體意識,也始終是我們的信念。」

蔡英文說:「未來的路不會一片順遂,挑戰只會越來越多,不過我們是一個在驚濤駭浪中走過來的國家,我們兩千三百萬人,是生死與共的命運共同體,過去是這樣、現在是這樣,未來也是這樣。」

國立中山大學政治學研究所教授廖達琪認為,蔡英文在演說中完全無提到「九二共識」,顯示她已將兩岸關係降級:「兩岸關係在整個台灣的情景裡的位階是下降的,雖然底線是維持,但是在說法上更進一步,九二共識已經完全不提了,甚至轉換的話語都沒有了。」

她又指蔡英文在演說中的一些表述,是明確表示兩岸已沒有關係:「她第一次提到國號,是講「中華民國台灣」,第二個她講說是台灣「七十年」,這也把整個台灣是一個獨立,事實上獨立國家的情況是點出來了。台灣自己已經存在七十年就是獨立的了,跟中國大陸沒關係。大陸所看待的兩岸關係,已經是回不去了。」

