舊金山國際機場部分國際航班6月將復飛

從6月開始,舊金山國際機場將恢復部分停飛的國際航班,而為保持飛機上的社交距離,美國的一些航空公司都計劃載客量暫時不超過六、七成,並採取新的清潔及防護措施。

因為新型肺炎疫情,舊金山國際機場從4月1日起至今停飛所有歐洲航班,不過隨著舊金山本週開始進入第二階段重開,部分國際航班將從6月起復航。

舊金山機場透露,從6月1日起,分別恢復全日空每週三班舊金山往返東京,以及瑞士國際航空每週一班舊金山往返蘇黎世。

德國漢莎航空則計劃從6月16日起,恢復舊金山往返慕尼黑的航線,每週三班。

不過這些航空公司並沒有說明,每班飛機會限制多少乘客,而且從歐洲返美的美國公民、合法居民及家人,在美國13個機場中的任何一個機場入關,都要接受入境篩查,並且回家後自我隔離14天。

舊金山國際機場本月每週只有42個國際航班,預計6月可增至每週220個航班,與疫情前的同月相比,出入舊金山的國際航班分別是867和891班。

另外,美國和加拿大也同意繼續關閉美加邊境海關至6月21日,禁止非必要的旅行。

至於達美航空(Delta)也計劃從下個月起,恢復部分加勒比海以及東岸至歐洲的主要航線,不過計劃每班載客量在6月底前都不超過六成,以保持必要的社交距離。

聯合航空(United Airlines)早前經歷過乘客投訴機艙內太過擁擠後,公司表示,若乘客量達到七成,會提前通知乘客,乘客可以選擇取消或更改航班。

至於機上服務的新改變,包括會發給乘客瓶裝水或罐裝飲料,乘客必須戴口罩,最好自備消毒擦手用品,空服員要接受體溫檢測。

在首都華盛頓的Dulles國際機場,旅客仍然很少,櫃台已安裝透明防護膜,地面有標誌提醒乘客保持社交距離,並對公共區域消毒。

聯航華盛頓Dulles國際機場發言人Omar Idris說:「每個人對於不舒服的感覺都有不同看法,我們正在創制一個手冊,關於每天清潔和保持物品安全。」

乘客上飛機前,清潔員會對機上每張桌椅和公共區域進行徹底消毒和清潔,包括噴霧式的專業殺菌,而且會保持機艙內的空氣流通,使用醫療級別的過濾裝置,阻擋細菌和病毒入侵。

但乘客最擔心的仍是不能保持社交距離,不戴口罩。

聯航乘客Linda Bowen說:「如果周圍有太多人,不能保持社交距離,不戴口罩,但我發現大部分人都是這樣。」

而乘客登機時,空服員也會在機艙門口發給每名乘客消毒紙巾。

