舊金山國際機場部分國際航班6月將復飛

【KTSF 梁秋玉報導】

從6月開始，舊金山國際機場將恢復部分停飛的國際航班，而為保持飛機上的社交距離，美國的一些航空公司都計劃載客量暫時不超過六、七成，並採取新的清潔及防護措施。

因為新型肺炎疫情，舊金山國際機場從4月1日起至今停飛所有歐洲航班，不過隨著舊金山本週開始進入第二階段重開，部分國際航班將從6月起復航。

舊金山機場透露，從6月1日起，分別恢復全日空每週三班舊金山往返東京，以及瑞士國際航空每週一班舊金山往返蘇黎世。

德國漢莎航空則計劃從6月16日起，恢復舊金山往返慕尼黑的航線，每週三班。

不過這些航空公司並沒有說明，每班飛機會限制多少乘客，而且從歐洲返美的美國公民、合法居民及家人，在美國13個機場中的任何一個機場入關，都要接受入境篩查，並且回家後自我隔離14天。

舊金山國際機場本月每週只有42個國際航班，預計6月可增至每週220個航班，與疫情前的同月相比，出入舊金山的國際航班分別是867和891班。

另外，美國和加拿大也同意繼續關閉美加邊境海關至6月21日，禁止非必要的旅行。

至於達美航空（Delta）也計劃從下個月起，恢復部分加勒比海以及東岸至歐洲的主要航線，不過計劃每班載客量在6月底前都不超過六成，以保持必要的社交距離。

聯合航空（United Airlines）早前經歷過乘客投訴機艙內太過擁擠後，公司表示，若乘客量達到七成，會提前通知乘客，乘客可以選擇取消或更改航班。

至於機上服務的新改變，包括會發給乘客瓶裝水或罐裝飲料，乘客必須戴口罩，最好自備消毒擦手用品，空服員要接受體溫檢測。

在首都華盛頓的Dulles國際機場，旅客仍然很少，櫃台已安裝透明防護膜，地面有標誌提醒乘客保持社交距離，並對公共區域消毒。

聯航華盛頓Dulles國際機場發言人Omar Idris說：「每個人對於不舒服的感覺都有不同看法，我們正在創制一個手冊，關於每天清潔和保持物品安全。」

乘客上飛機前，清潔員會對機上每張桌椅和公共區域進行徹底消毒和清潔，包括噴霧式的專業殺菌，而且會保持機艙內的空氣流通，使用醫療級別的過濾裝置，阻擋細菌和病毒入侵。

但乘客最擔心的仍是不能保持社交距離，不戴口罩。

聯航乘客Linda Bowen說：「如果周圍有太多人，不能保持社交距離，不戴口罩，但我發現大部分人都是這樣。」

而乘客登機時，空服員也會在機艙門口發給每名乘客消毒紙巾。

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