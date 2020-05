【KTSF】

舊金山SOMA地區週二晚發生槍擊劫案,一名56歲男子中槍受傷,性命危殆。

警方於晚上11時45分接獲舉報,地點在9街附近的Mission街1300號路段。

警方稱,4名年約20餘歲的疑犯企圖打劫56歲受害人,以及兩名年齡分別是37歲和22歲的男受害人,疑犯向56歲受害人開槍後逃走。

案中的22歲受害人被疑犯搶去錢包,任何人如能對案件提供消息,請聯絡舊金山警方。

