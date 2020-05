【KTSF】

南灣Santa Clara縣週三宣布,縣內所有居民都可接受新型肺炎病毒檢測,不論有沒有病徵。

檢測地點設於東聖荷西的PAL體育場館,和Santa Clara縣公共空地,檢測工作由Verily和Project Baseline負責,詳情稍後公布。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。