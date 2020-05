Napa縣准許餐廳恢復堂食 重開購物中心

【KTSF】

北灣Napa縣政府週二宣布,縣內的購物中心、零售店已可以重開,餐廳可以恢復堂食,學校可於6月1日復課,但要遵守衛生規定。

Napa縣政府表示,Nape縣可以根據重開經濟第二階段的指引,進一步恢復商業活動,零售店可即時重開,如果僱員無法在家上班,辦公室可以重開,另外,室外博物館、家居清潔及維修公司和託兒所也可重開。

雖然縣政府准許學校於6月1日復課,但Napa縣教育局已宣布,幼稚園至12年級的公立學校不會復課。

另外,酒莊和試酒室目前仍未可開放,要進入第三階段才可重開。

零售店要重開,必須符合州政府定立的衛生指引,詳情可點擊:https://covid19.ca.gov/industry-guidance/

