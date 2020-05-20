Napa縣准許餐廳恢復堂食 重開購物中心

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北灣Napa縣政府週二宣布，縣內的購物中心、零售店已可以重開，餐廳可以恢復堂食，學校可於6月1日復課，但要遵守衛生規定。

Napa縣政府表示，Nape縣可以根據重開經濟第二階段的指引，進一步恢復商業活動，零售店可即時重開，如果僱員無法在家上班，辦公室可以重開，另外，室外博物館、家居清潔及維修公司和託兒所也可重開。

雖然縣政府准許學校於6月1日復課，但Napa縣教育局已宣布，幼稚園至12年級的公立學校不會復課。

另外，酒莊和試酒室目前仍未可開放，要進入第三階段才可重開。

零售店要重開，必須符合州政府定立的衛生指引，詳情可點擊：https://covid19.ca.gov/industry-guidance/

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