Contra Costa縣新增37宗確診個案 進入抗疫第二階段（視頻）

東灣Contra Costa縣週二新增37宗確診個案,縣內週二也進入加州抗疫第二階段。

抗疫第二階段即是重開零售商店的店外取貨和送貨服務,以及相關的製造業和貨倉工作。

Walnut Creek市週二有美容用品店、塑膠材料舖、電子產品舖和餐廳等張貼開門營業,不過同時表明,只限店外取貨,要求顧客先打電話通知店主,之後才取貨。

有餐廳的店主表示,目前生意仍然不景,因為無人出街,也未能聘請足夠的員工。

柏克萊市的零售店都重開店外取貨,有經營了45年的樂器舖店主形容,重開店舖有如從夢中醒來,重返現實。

聖荷西市中心的San Pedro Market,有十幾間餐廳都開放了外賣服務,不過有店主表示,要聘請回足夠的員工仍然有困難。

Santa Clara縣週一都宣佈即將在本週五進入第二階段。

此外,Sonoma縣正向州府申請重開酒莊和啤酒廠,Alameda、Marin、San Mateo縣和舊金山市週一開始實施了第二階段。

特朗普總統計劃資助超過7億元給灣區的運輸業,包括舊金山市國際機場、Muni公車局,以及灣區捷運(BART),希望幫助他們復甦經濟。

加州多32人死於新型肺炎,死亡個案達3,334宗,確診個案增加了1,365宗,目前一共有81,795宗。

大部份的加州監獄將會重新恢復囚禁犯人,除了3間發生病毒爆發的監獄之外,全州34間監獄早前因為疫情暫停囚禁新的犯人,獄方指會同公共衛生局合作確保安全。

