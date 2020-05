密歇根州水壩決堤嚴重水浸 近萬人疏散

【有線新聞】

密歇根州暴雨引致水浸,加上接連有水壩決堤,近一萬人要疏散。

從高空可見,伊登維爾水壩於當地週二決堤後湧出滾滾洪水,下游的桑福德水壩亦在當晚失守決堤。

當局指洪水威脅米德蘭縣兩個堤壩一帶,及蒂塔巴沃西河沿岸的居民下令疏散,呼籲低窪地區民眾立即到地勢較高地方。

密歇根州受風暴吹襲,連日下暴雨,部分公園設施遭洪水淹浸至只剩頂部露出。

國家氣象局預料蒂塔巴沃西河週三水位將達11.5米,比最高記錄還要高1米。

米德蘭縣進入緊急狀態,封閉數十條道路,出動國民警衛隊救災。

鄰近的阿勒納克縣,洪水已波及民居,居民表示:「這是我在這裡見過最嚴重的水浸、最嚴重。多年前,風暴從東部來,水淹農田。自此我們會築堤防範,但今年堤圍不夠高。」

這次暴雨觸發的水災影響廣泛地區,毗鄰密歇根州的伊利諾伊州亦有洪水,包括芝加哥也水浸,名勝威利斯大廈更已停電多天。

