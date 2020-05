【有線新聞】

強生公司(Johnson & Johnson)在美國及加拿大停售被指致癌的爽身粉。

強生堅稱對產品安全有信心,專家過去數十年的研究證明他們的爽身粉不會令用者患癌。

但因消費者生活習慣改變,以及受失實的產品安全資訊影響,產品在北美銷量下跌,週二宣布在美國和加拿大停售含滑石粉的爽身粉,其他地區不受影響。

強生的爽身粉被指含有致癌的石棉,面臨逾萬宗訴訟。

