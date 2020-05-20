搵屋住專題：舊金山一房可負擔公寓售價不用33萬元

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山靠近市中心位置有一個可負擔一房公寓，售價不用33萬元。

這個一房公寓位於Mission街1400號2015年建成的一座公寓大樓，靠近Market街和Van Ness Ave交界，非常靠近Muni輕軌和公車站，還有Civic Center捷運站，公寓面積有651平方英呎，最多容納一個三人家庭，不附帶停車位，售價為322,768元，HOA管理費為每月437元，包水。

年收入限制方面，一人家庭最高86,200元，兩人家庭最高98,500元，申請人必須為首次置業人士，並有首次置業者講座證書和房屋貸款預審批，並且要確保自己儲蓄能夠支付首期和過戶結算費。

申請在5月26日下週二下午5點截止，由於疫情不提供看房子，但民眾可以上市府房屋部網站網上看房，詳情請瀏覽：https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000HcEbUUAV

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。