舊金山Laguna Honda療養院有病房出現小型疫情爆發（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週二新增48宗確診個案，累計2,179宗，死亡人數維持在36人，Laguna Honda療養院的全民檢測即將完成，發現其中一個病房出現小型爆發，另外全市首個讓露宿者紮營的用地已經啟用。

衛生局在本月開始在全市所有的療養院，為職員及院友進行檢測，至今已經有四成的療養院完成檢測。

最先爆發大規模感染的Laguna Honda療養院，有2,500名職員及院友，其中2,087人完成檢測，剩餘的將會在下星期完成。

衛生局表示，檢測後再發現多4人確診，包括兩名職員及兩名院友。

舊金山衛生局局長Grant Colfax說：「這些醫療機構對新冠病毒的抵抗力低，雖然我們時常保持警惕，但我們知道有機會出現更多個案。」

局長表示 發現4宗新個案後，市府隨即追蹤確診者的密切接觸者，並在過去的週末，為部分已經檢測過呈陰性反應的院友重新檢測，再發現多4人確診。

這4名院友是住在同一個病房，局方指，所有確診職員在安全的地方隔離，而確診院友亦被安排入住醫院裡的隔離病房，所有人的情況穩定，連同之前的個案，Laguna Honda療養院一共有29宗確診。

此外，為了讓在街上紮營的無家可歸者有足夠空間保持社交距離，舊金山上星期開始在市府對開的空地讓無家可歸者紮營，市府強調，由於疫情關係，露宿者不適宜聚集在支援中心裡，而這種營地只是臨時性。

舊金山無家可歸者及支援房屋局局長Abigail Stewart-Kahn說：「這種營地旨在幫露宿者盡快找到棲身之所，可能是安排房屋，如果他們在房屋轉介的程序中，或者4月1日前，在市府的露宿者名冊上，可能送去酒店。」

市府指，選址是要看社區的需求及居民的意見，下一個開放紮營的用地在Hayes社區，預計下星期會開放，另外市府亦打算在Mission或Castro一帶尋找用地，服務該區的露宿者。

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