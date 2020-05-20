兩華裔加大生設網站助民眾辨別疫情資訊真偽（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

疫情期間，網上和社交媒體中，出現很多關於抗疫的資訊，其中也包括一些不正確的資訊，舊金山加大兩名醫科生，就設立了資訊審查網站，來幫助民眾分辨資訊是否正確。

這個資訊審查網站，收集了一些在網上或社交媒體流傳的資訊，例如洗手和戴口罩的正確方式，也包括一些被誤傳的資訊，例如服用某種藥物可以對抗病毒等，目前除了中英文之外，還有西班牙文、越南文、韓文、阿拉伯文和印度的旁遮普文。

自3月底設立以來，有來自超過90個國家的超過6萬人點擊，當中八成來自灣區。

發起這網站的兩名舊金山加大的醫學系4年級學生，父母都來自台山，他們看到不精通英語的家人，從如微信或Whatsapp的社交媒體，接觸一些不正確的抗疫資訊而設立網站，引述聯邦疾控中心（CDC）和世衛（WHO）的資訊，來幫助人們辨別正確或有害的新聞與資訊。

舊金山加大醫學系學生曾振東說：「我有幾次看到例如有親戚拍了照片，看到羥氯喹藥，現在有些美國高官都說自己在吃，我看到感到害怕，告訴他們不知道可以從哪裡拿這個藥，但是沒有經過醫生同意，這個藥還在研究中，對抗病毒或病菌方面治療，對心臟是有很大影響的，不是一個像維他命C一樣，不要隨便吃。」

舊金山加大醫學系學生伍慧玲說：「對於新冠病毒，我們很多還不了解，科學家還在研究中，很多還暫時不知道，我們容易了解為什麼，我們平民聽到什麼東西，可能有效都去信，很多時候因為因為有怕的感覺，就像什麼都去試一下，對我來說最驚訝的就是，很多時候很多資訊，很明顯的是不符邏輯的，但是很多人都會去信，可能因為現在大家處於一個驚慌的狀態，因為我們的情緒影響到我們的判斷，思維不夠平靜。」

也正因為新型冠狀病毒是種新的病毒，科學家對病毒還在不停了解中，所以這個網站還會跟進新發展，並會加入俄文和菲律賓文等語言，網址是：http://www.covid19factcheck.com/cn

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。