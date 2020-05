兩華裔加大生設網站助民眾辨別疫情資訊真偽（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

疫情期間,網上和社交媒體中,出現很多關於抗疫的資訊,其中也包括一些不正確的資訊,舊金山加大兩名醫科生,就設立了資訊審查網站,來幫助民眾分辨資訊是否正確。

這個資訊審查網站,收集了一些在網上或社交媒體流傳的資訊,例如洗手和戴口罩的正確方式,也包括一些被誤傳的資訊,例如服用某種藥物可以對抗病毒等,目前除了中英文之外,還有西班牙文、越南文、韓文、阿拉伯文和印度的旁遮普文。

自3月底設立以來,有來自超過90個國家的超過6萬人點擊,當中八成來自灣區。

發起這網站的兩名舊金山加大的醫學系4年級學生,父母都來自台山,他們看到不精通英語的家人,從如微信或Whatsapp的社交媒體,接觸一些不正確的抗疫資訊而設立網站,引述聯邦疾控中心(CDC)和世衛(WHO)的資訊,來幫助人們辨別正確或有害的新聞與資訊。

舊金山加大醫學系學生曾振東說:「我有幾次看到例如有親戚拍了照片,看到羥氯喹藥,現在有些美國高官都說自己在吃,我看到感到害怕,告訴他們不知道可以從哪裡拿這個藥,但是沒有經過醫生同意,這個藥還在研究中,對抗病毒或病菌方面治療,對心臟是有很大影響的,不是一個像維他命C一樣,不要隨便吃。」

舊金山加大醫學系學生伍慧玲說:「對於新冠病毒,我們很多還不了解,科學家還在研究中,很多還暫時不知道,我們容易了解為什麼,我們平民聽到什麼東西,可能有效都去信,很多時候因為因為有怕的感覺,就像什麼都去試一下,對我來說最驚訝的就是,很多時候很多資訊,很明顯的是不符邏輯的,但是很多人都會去信,可能因為現在大家處於一個驚慌的狀態,因為我們的情緒影響到我們的判斷,思維不夠平靜。」

也正因為新型冠狀病毒是種新的病毒,科學家對病毒還在不停了解中,所以這個網站還會跟進新發展,並會加入俄文和菲律賓文等語言,網址是:http://www.covid19factcheck.com/cn

