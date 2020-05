灣區捷運Milpitas和北聖荷西車站將於6月13日通車（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

期盼已久的灣區捷運(BART)延伸至Milpitas和北聖荷西的兩個新車站,即將於6月13日正式通車,當局週二舉行慶祝儀式。

捷運在南灣Santa Clara縣的延伸工程,由開始規劃至今歷時20年,縣府、市、縣交通局VTA,以及捷運官員,週二簽發延伸工程的安全證書,並宣佈6月13日正式接載乘客。

聖荷西市長Sam Liccardo說:「哇,很棒的一天,能慶祝太好了,是不是?」

VTA總經理Nuria Fernandez說:「Santa Clara縣每一名納稅者,因為你們,我才能站在這裡說,我們就要成功了。」

矽谷領導組織主席Carl Guardino說:「這就是現在發生的,在矽谷有創造精神,就能實現我們的目標​。」

兩個新車站分別是Milpitas和北聖荷西的Berryessa,這也是捷運在南灣的第一個延伸工程,至此捷運共有50個車站,約130英里長的路軌,連結灣區5個縣,而延伸10英里至南灣的工程耗資23億元,但比原通車計劃推遲了兩年,主要原因是經費不足,再加上VTA需要修復包括電腦軟件故障等多達750項小問題。

特朗普總統週二也發推文表示,聯邦將撥款7億元,支持包括捷運以及舊金山國際機場在內的灣區公共交通系統。

捷運目前每天的乘客量大約是24,000人,隨著居家抗疫令逐步放鬆,乘客量也在緩慢增加。

捷運董事會主席Lateefah Simon說:「每一天我們都有成千上萬的人去他們需要去的地方,帶給灣區生機,因此下一個財政年度將很困難,但就像我們的運輸合作夥伴一樣,非常非常堅決地堅持不懈地前進,並變得強大,將人們帶到需要去的地方。」

捷運在南灣的第二階段延伸工程耗資56億元,總長大約6英里,預計2022年破土動工,於2030年完工。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。