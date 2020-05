全美50州局部重啟經濟 CDC發新指引

【KTSF 江良慧報導】

新型肺炎在兩個月前在美國爆發,之後全國所有州分先後進入封鎖狀態,不過到了週三,全國所有50個州都已經陸續開始不同程度的重啟經濟,與此同時,CDC就低調公佈重啟美國經濟的詳盡指引。

自從新型肺炎令全國進入封鎖狀態後,週三是首次全部50個州都已經局部重開。

每個州放寬程度各有不同,在喬治亞州,做運動的民眾保持社交距離,不過在內華達州,健身室則仍要關閉,拉斯維加斯有健身中心老闆就因此組織一場和平示威,爭取讓健身室重開。

為希望重開順利,CDC低調發表重開的路線圖,對學校、餐廳和托兒所等設施等發出重開指引,當中包括只坐一半人的校巴,而且要隔行坐。

CDC總監Robert Redfield醫生說:「在2月到4月令公共衛生部不勝負荷的社區傳染,確是下降了。」

指引其中一個關鍵方面,就是重開的州分,新型肺炎個案要連續兩星期下降,但到週三為止,至少在18個州新增案例其實在上升。

肯塔基州民主黨州長Andy Beshear說:「若我們看到大幅上升,我們的方法就是會暫停。」

根據John Hopkins大學的數據,目前全國的確診個案已經超過150萬,當中有93,000多人死亡,至於全球的確診數字就迫近500萬。

