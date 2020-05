加州確診新型肺炎人數仍上升 但住院率下降

【KTSF 張麗月報導】

根據加州衛生部通報的數據,加州共有80,430宗確診,3,302人死亡,確診人數仍處於穩定上升的形勢,與此同時,加州放寬解封的條件,又調整指引,一起了解加州疫情的現況。

加州的疫情到底處於甚麼情況?上週跟先前一周差不多,確診個案的增幅為18%,死亡案例的增幅為17%,洛杉磯縣仍是疫情最嚴重的地區,佔加州疫情增長很大的比例。

以週日來說,新增的84宗死亡個案,有66宗在洛杉磯縣,其他18宗就來自進入解封第二階段的地區。

灣區過去3天以來,也看到新個案的增加,以剛剛過去的周末來說,十個縣新增349宗個案,相當於加州新增案例的一成,儘管以人口比例來說偏低,卻是比過去幾天略高。

從住院率來看,週日加州的住院率達到一個月以來新低,共3,037人住院,是自4月13日以來新低,也是5月份以來下降11.3%。

正當加州逐漸解封的同時,也讓不少民眾擔心解封會造成更多疫情的出現,紐森舉出多項數據,說明加州多項指標都在改善中。

病情方面,過去14天加州確診患者住院率下降了7.5%,進深切治療部的病例5月份以來下降8.71%。

上星期,全加州共做了20萬個檢測,也就是每天有28,000多人做檢測,雖然已經比先前的數據大幅增加,但這個數字尚未達到紐森上個月所訂定,最終能達到每天有6萬到8萬人做檢測的目標。

不過紐森表示,至今全加州達到130萬人做了檢測,不管是檢測數量和追蹤系統都在朝正面方向發展,同時加州除了已經派發數千萬個口罩外,目前加州有5,610萬個口罩存貨,也有足夠的個人防護用品會迅速分發給關鍵行業人員。

至於跟全美其他州份相比,根據紐約時報所做的全美各州疫情變化趨勢,加州和伊利諾州、德州、佛州、馬里蘭州等地,都屬於新案例增加平穩的州分。

新案例近期激增的州分,包括密西根、路易斯安那、北卡州、內華達州等地,而東岸多個州,包括紐約、新澤西等地,新增案例都出現明顯下降。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。