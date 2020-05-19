Walmart首季網上銷售勁升74% 增聘24萬員工

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美國最大零售連鎖店Walmart第一季總收益有1,346億元，在美國市場的整體銷售上升10%，網上銷售勁升74%，反映出在抗疫封鎖令期間，民眾改為在網上搶購雜貨，然後到店舖取貨，或選擇送貨服務。

Walmart透露，在疫情期間，公司增聘接近24萬名員工，大部份都是臨時工或兼職，公司並分發現金花紅給員工，和增加員工的福利等，估計這筆開支接近9億元，預料第二季也會花費同等數額的開支。

Walmart在盈利報告中也表示，將會停止旗下Jet.com的營運，Walmart是在2016年以30億元收購Jet.com。

Walmart也提到取消發出2021財政年度盈利前景預測，主要是因為全球疫情對宏觀經濟環境增加前所未有的變數，而影響這些變數的因素包括，全球疫情將會維持多久、抗疫封鎖令的衝擊、政府救市的規模、就業趨勢以及消費信心等。

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