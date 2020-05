【有線新聞】

美國公開支持台灣以觀察員身分參與世衛大會,認為對大會有利,世衛將會在年底舉行實體會議時,討論是否讓台灣以觀察員身分與會的提案。

代表美國發言的衛生部長阿薩爾,公開提及台灣與會問題。

阿薩爾說:「台灣作為觀察員參加世衛大會非常重要,帶來益處,基於他們有效和可作楷模的應對,世衛2016年禁止台灣參與,在其舉行自由公正選舉後,2300萬台灣人的幫助不應被犧牲,以發送政治信息。」

大會詢問在線的成員國,結果在沒有異議下通過,留待今年稍後世衛大會舉行實體會議時,處理是否讓台灣以觀察員身分與會的提案,屆時會依照程序,先經總務委員會討論,再向全體大會建議是否正式列入大會議程。

美國國務卿蓬佩奧就發聲明,譴責排除台灣在世衛大會外,稱台灣在抗疫方面的努力無庸置疑,除了保持透明,反應亦較其他專制政權更快、更有效,世衛總幹事譚德塞有權決定讓台灣與會,但缺乏獨立性,在北京施壓下未有邀請台灣參加,各國未能聽取台灣在防疫方面的專業知識,做法損害世衛聲譽;而中國蓄意不讓台灣與會,也突顯中方要求公開透明處理疫情的做法,只是空口說白話,同時繼續隱瞞疫情資訊。

台灣的外交部早前已經就未能參加世衛大會,向世衛提出抗議。

