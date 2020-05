【有線新聞】

美國代表在世衛大會發言時,不點名批評有國家隱瞞疫情,世衛不透明,要求改革和全面調查。

聯邦衛生部長阿薩爾表示:「顯然為試圖隱瞞疫情爆發,至少一個成員國違反透明的義務,令整個世界付出沉重代價。我們看到世衛共享信息和透明度失敗,當成員國有不善的行為,這不能再次發生。」

阿薩爾又公開支持台灣以觀察員身分參與世衛大會,他說:「台灣作為觀察員參加世衛大會非常重要,帶來益處,基於他們有效和可作楷模的應對。世衛2016年禁止台灣參與,在其舉行自由公正選舉後,2300萬台灣人的幫助不應被犧牲,以發送政治信息。」

