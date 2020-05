舊金山加大週四舉行雙語新冠病毒網上論壇

【KTSF 吳宇斌報導】

加州大學舊金山分校(UCSF)亞裔健康研究院本週四傍晚再次舉辦雙語新冠病毒的網上論壇,有分別來自UCSF和香港的專家分享新型冠狀病毒的最新資訊。

論壇將在本週四傍晚5點到6點15分舉行,會以英語和粵語進行,論壇只在視像會議平台Zoom上進行,民眾可以通過電腦、平板電腦或智能手機,使用Zoom程式參加。

演講嘉賓包括UCSF傳染病學系教授陳子平(Dr. Peter Chin-Hong)、來自香港的微生物學系教授袁國勇,以及醫學系臨床教授孔繁毅。

論壇設有問答環節,民眾可以在論壇前將問題通過傳真:(415) 592-9824,或電子郵件:[email protected]提交給主辦方。

參加線上論壇資料:

從電腦,平板電腦,或智能手機設備, 通過點擊以下加入:

https://ucsf.zoom.us/j/91772029428?pwd=WTVrOHdOT1lnamtSMFo2NTdWUmJCQT09

Webinar ID 鑑定號碼: 917 7202 9428

Password 密碼: 213950

