聯邦政府花費數以十億元,希望為受疫情影響的人紓解財困,不過民眾收到這些錢後,是否需要預留一些明年用作交稅?

好消息是,紓困支票的錢,不算是政府救濟的收入,所以無需繳稅,但壞消息則是,若現階段失業,任何收取的失業救濟,包括聯邦政府的額外600元,是要交聯邦稅,以及很可能州和地方稅。

至於要何時交這些稅,就視乎各自的財政狀況,有專家建議,每兩星期撥出一筆錢,可以避免日後要一次過繳交大筆稅款。

但也有人認為,現在應該盡量用收到的救濟,日後找到工作有更多收入才交稅。

另外,由於失業金算收入一部分,可能會因此失去資格領取糧食券,或者其他經由可負擔健保平台購買的醫療保險。

不過,領取聯邦醫療補助Medicaid的資格,則不會受到影響。

