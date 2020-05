舊金山華埠有禮品店重開 但生意淡靜（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山連同灣區多個縣市週一踏入重啟經濟的第二階段,容許工業及貨倉運作,所有零售地舖都能恢復有限度的服務,不過並不是所有零售店都受惠,市府表示,距離下一階段的放寬措施,例如是店內購物及辦公室辦公等,仍需要兩至四星期的觀察。

位於華埠天后廟街這間禮品店,關閉兩個月後週一重開,不過生意非常淡。

華埠禮品店東主說:「今天我們第一天開門,暫時客人在疫情間不知道我們開了,希望遲一點多些人知道,就多些人來購物,暫時今天開了很靜。」

新的規定下,零售店只可以重啟送貨及街邊取貨的服務,禮品店又怎樣做生意呢?

東主說:「本來我是問他們你要什麼,我才去拿給他們,我暫時不會讓他們進去。」

不過另一間位於Grant街夾華盛頓街的禮品店就決定繼續停業。

東主魯廷樑(Francis Lo)說:「我們這些零售店,做禮品生意是讓人在店內轉來轉去,看看有什麼需要,他都不知道需要什麼,都不讓客人進去,我們又如何拿貨出來給客人呢?」

市長布里德及衛生局官員週一舉行網上直播,解釋舊金山踏入的重啟經濟第二階段的A部分,第二階段的B部分是重啟托兒服務及零售業店內服務,復課及回辦公室辦公。

衛生局表示,最少要觀察多兩到四星期,如果疫情持續受控,將可能踏入B部分的放寬,而按照現時疫情的走向,學童的暑期夏令營是有機會如期舉行。

舊金山衛生局局長Grant Colfax說:「夏令營是有機會舉行的,但與以前相比會很不同,要注意社交距離,因此會很不一樣,我審慎樂觀的想,如果確診數字沒有太大變動,我們會朝這個方向邁進。」

至於在第三階段的餐廳堂食、髮廊、美容院及宗教活動等就至少要超過一個月的觀察。

布里德表示,控制疫情固然要看數據,但一個政府亦要看實際情況,就是打工仔及商業是否捱得住,很多人都問,既然市府要重啟經濟,為什麼要緩慢進行?又要分階段呢?

布里德說:「最終的目的是,讓市民習慣這個新常態,習慣戴口罩及保持社交距離等,這些措施幫我們戰勝疫情,不只是今天或明天,而是長期。」

截至5月16日,舊金山的住院人數是53人,衛生局指,按數據分析,是呈現下降的趨勢,這是好的現象,但局方提醒市民不要放鬆,疫苗不可能在短時間內研發成功,因此這種生活模式最少會維持18至24個月。

