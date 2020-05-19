舊金山華埠有禮品店重開 但生意淡靜（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山連同灣區多個縣市週一踏入重啟經濟的第二階段，容許工業及貨倉運作，所有零售地舖都能恢復有限度的服務，不過並不是所有零售店都受惠，市府表示，距離下一階段的放寬措施，例如是店內購物及辦公室辦公等，仍需要兩至四星期的觀察。

位於華埠天后廟街這間禮品店，關閉兩個月後週一重開，不過生意非常淡。

華埠禮品店東主說：「今天我們第一天開門，暫時客人在疫情間不知道我們開了，希望遲一點多些人知道，就多些人來購物，暫時今天開了很靜。」

新的規定下，零售店只可以重啟送貨及街邊取貨的服務，禮品店又怎樣做生意呢？

東主說：「本來我是問他們你要什麼，我才去拿給他們，我暫時不會讓他們進去。」

不過另一間位於Grant街夾華盛頓街的禮品店就決定繼續停業。

東主魯廷樑（Francis Lo）說：「我們這些零售店，做禮品生意是讓人在店內轉來轉去，看看有什麼需要，他都不知道需要什麼，都不讓客人進去，我們又如何拿貨出來給客人呢？」

市長布里德及衛生局官員週一舉行網上直播，解釋舊金山踏入的重啟經濟第二階段的A部分，第二階段的B部分是重啟托兒服務及零售業店內服務，復課及回辦公室辦公。

衛生局表示，最少要觀察多兩到四星期，如果疫情持續受控，將可能踏入B部分的放寬，而按照現時疫情的走向，學童的暑期夏令營是有機會如期舉行。

舊金山衛生局局長Grant Colfax說：「夏令營是有機會舉行的，但與以前相比會很不同，要注意社交距離，因此會很不一樣，我審慎樂觀的想，如果確診數字沒有太大變動，我們會朝這個方向邁進。」

至於在第三階段的餐廳堂食、髮廊、美容院及宗教活動等就至少要超過一個月的觀察。

布里德表示，控制疫情固然要看數據，但一個政府亦要看實際情況，就是打工仔及商業是否捱得住，很多人都問，既然市府要重啟經濟，為什麼要緩慢進行？又要分階段呢？

布里德說：「最終的目的是，讓市民習慣這個新常態，習慣戴口罩及保持社交距離等，這些措施幫我們戰勝疫情，不只是今天或明天，而是長期。」

截至5月16日，舊金山的住院人數是53人，衛生局指，按數據分析，是呈現下降的趨勢，這是好的現象，但局方提醒市民不要放鬆，疫苗不可能在短時間內研發成功，因此這種生活模式最少會維持18至24個月。

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