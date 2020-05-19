舊金山為長者提供送餐服務 年滿65歲可參加（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山市長布里德週一宣布為市內長者提供一個緊急食物援助計劃，同時為市內飲食業帶來生意。

市長布里德表示，長者仍然是疫情的高危人群，為了減少長者外出和保持社交距離，提出這個名為Great Plate Delivered SF計劃，為市內的長者提供一日三餐，並會把餐食送到長者家中。

參加計劃的長者要年滿65歲，年齡介乎60至64歲，身體原本已經患有疾病的長者也可以參加，合資格長者必須獨居，或者和另一位65歲以上長者同居。

年收入也有限制，一人家庭年收入不得超過74,940元，兩人家庭則不得超過101,460元，餐食將由和市府合作的市內飲食業提供，送餐者將不會和長者有任何接觸，並且需要通過背景審查。

合資格的長者可以上網申請，網址：www.sfhsa.org/GreatPlates，以及在每日早上8點到下午5點打電話(415) 355-6700，或(415) 355-6700查詢詳情和報名，熱線電話提供多語言服務。

該計劃直到6月10日為止，當局預計能夠為市內超過6,000名長者提供食物。

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