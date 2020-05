舊金山為長者提供送餐服務 年滿65歲可參加（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山市長布里德週一宣布為市內長者提供一個緊急食物援助計劃,同時為市內飲食業帶來生意。

市長布里德表示,長者仍然是疫情的高危人群,為了減少長者外出和保持社交距離,提出這個名為Great Plate Delivered SF計劃,為市內的長者提供一日三餐,並會把餐食送到長者家中。

參加計劃的長者要年滿65歲,年齡介乎60至64歲,身體原本已經患有疾病的長者也可以參加,合資格長者必須獨居,或者和另一位65歲以上長者同居。

年收入也有限制,一人家庭年收入不得超過74,940元,兩人家庭則不得超過101,460元,餐食將由和市府合作的市內飲食業提供,送餐者將不會和長者有任何接觸,並且需要通過背景審查。

合資格的長者可以上網申請,網址:www.sfhsa.org/GreatPlates,以及在每日早上8點到下午5點打電話(415) 355-6700,或(415) 355-6700查詢詳情和報名,熱線電話提供多語言服務。

該計劃直到6月10日為止,當局預計能夠為市內超過6,000名長者提供食物。

