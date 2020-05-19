舊金山新增3檢測中心 佩斯金建議為散房戶全民檢測（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週一新增40宗確診，累計2,131宗，死亡人數維持在36人，市府宣布在市內3個社區新增3個檢測中心，有市參事提案建議，為散房居民進行大規模全民檢測。

代表華埠及北岸區的市參事佩斯金，週一在市府的土地利用及運輸委員會上提出緊急議案，爭取在疫情期間，增加市府對散房戶的保障，包括要求衛生局為所有散房居民進行檢測，並確保為有需要的散房戶提供酒店房隔離等，議案獲得委員會一致通過，將會交由全體市參事討論。

舊金山市參事佩斯金（Aaron Peskin）說：「這些是容易傳播的環境，共用洗手間及廚房，又住了很多弱勢社群，特別是長者及一些需要繼續工作賺錢支付租金的人。」

根據華協中心提供的資料顯示，由4月1日至今，散房戶的確診人數由53人增加至週日的176人，而在4月中更出現了第一宗死亡個案。

華協指出，這個消息並不是由衛生局提供，而是來自死者家屬，因此，佩斯金從4月開始，兩度要求衛生局就散房提出完整的防疫指引，及爆發疫情後的處理方法，不過未得到局方明確的回覆。

佩斯金指出，這項緊急議案的內容還包括，要求衛生局增加透明度，通報及調查散房大廈的確診個案、隔離及死亡人數等，加強社區的防疫教育，並確保去酒店隔離的散房戶回家後不會被逼遷等。

佩斯金說：「我很失望，市府對於散房戶沒有應急措施及關注，就算過去6星期我們求助失敗，但從過去幾天收到的回覆，我仍是帶著希望。」

另外，市府宣布在田德隆區、市立大學Ocean校舍及灣景區增加3個檢測中心，其中田德隆區的是全市首個流動檢測中心，會同時接受網上預約及即場報名檢測，當檢測達到市府要求時，會轉移服務其他高危社區。

而市立大學的檢測站，是配合州府的計劃而設，服務一些缺乏檢測的社區，例如是郵區94112一帶及海景區等，3個檢測中心每天最多能進行500個檢測，舊金山現時總共有28個由公、私營運的檢測中心。

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