舊金山新增3檢測中心 佩斯金建議為散房戶全民檢測（視頻）

舊金山週一新增40宗確診,累計2,131宗,死亡人數維持在36人,市府宣布在市內3個社區新增3個檢測中心,有市參事提案建議,為散房居民進行大規模全民檢測。

代表華埠及北岸區的市參事佩斯金,週一在市府的土地利用及運輸委員會上提出緊急議案,爭取在疫情期間,增加市府對散房戶的保障,包括要求衛生局為所有散房居民進行檢測,並確保為有需要的散房戶提供酒店房隔離等,議案獲得委員會一致通過,將會交由全體市參事討論。

舊金山市參事佩斯金(Aaron Peskin)說:「這些是容易傳播的環境,共用洗手間及廚房,又住了很多弱勢社群,特別是長者及一些需要繼續工作賺錢支付租金的人。」

根據華協中心提供的資料顯示,由4月1日至今,散房戶的確診人數由53人增加至週日的176人,而在4月中更出現了第一宗死亡個案。

華協指出,這個消息並不是由衛生局提供,而是來自死者家屬,因此,佩斯金從4月開始,兩度要求衛生局就散房提出完整的防疫指引,及爆發疫情後的處理方法,不過未得到局方明確的回覆。

佩斯金指出,這項緊急議案的內容還包括,要求衛生局增加透明度,通報及調查散房大廈的確診個案、隔離及死亡人數等,加強社區的防疫教育,並確保去酒店隔離的散房戶回家後不會被逼遷等。

佩斯金說:「我很失望,市府對於散房戶沒有應急措施及關注,就算過去6星期我們求助失敗,但從過去幾天收到的回覆,我仍是帶著希望。」

另外,市府宣布在田德隆區、市立大學Ocean校舍及灣景區增加3個檢測中心,其中田德隆區的是全市首個流動檢測中心,會同時接受網上預約及即場報名檢測,當檢測達到市府要求時,會轉移服務其他高危社區。

而市立大學的檢測站,是配合州府的計劃而設,服務一些缺乏檢測的社區,例如是郵區94112一帶及海景區等,3個檢測中心每天最多能進行500個檢測,舊金山現時總共有28個由公、私營運的檢測中心。

