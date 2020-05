San Mateo開始第二階段重啟經濟 牙醫診所可重開（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo縣週一也啟動第二階段重開,零售店可以提供路邊取貨服務,醫療保健行業也可以重開,包括牙醫診所在內。

獲准重開的零售店包括書店、珠寶店、玩具店、服裝鞋帽店、家居和家具店、體育用品商店和花店,這些零售店必須位於行人道旁邊或小巷,有空間讓顧客取貨,顧客不能進入店鋪裡面,貨品需要提早預訂,位於購物商場裡面的零售店則暫時不能重開。

另外,為獲准重開的零售業提供貨源的製造和物流業也可以重開,所有人必須遵守社交距離,以及需要戴口罩。

San Mateo縣也准許醫療保健行業重開,包括醫療及心理健康診所、牙醫診所,不過診所有可能只提供有限度的服務,並且限制進入診所的人數,減少人與人間的接觸,所以大家前往之前,應該先打電話預約,以及查詢有哪些新規定。

托兒服務方面,縣政府准許托兒所和夏令營營業,但規定每組不能超過12名兒童,每組的兒童和工作人員也不能換組,不能參加其他托兒設施。

如果托兒所和夏令營有多於一組的兒童,每組必須有獨立房間,而職員和兒童也不能進入其他小組的房間。

San Mateo縣的居家令仍然生效,縣公共衛生總監強調,疫情仍然在縣內流行,所以呼籲大家不能鬆懈,在逐步重開之際,要特別小心,大家外出時需要戴口罩。

到週日為止,San Mateo縣有1,671人確診,66人死亡,確診數目正趨於平穩。

