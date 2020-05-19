San Mateo開始第二階段重啟經濟 牙醫診所可重開（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo縣週一也啟動第二階段重開，零售店可以提供路邊取貨服務，醫療保健行業也可以重開，包括牙醫診所在內。

獲准重開的零售店包括書店、珠寶店、玩具店、服裝鞋帽店、家居和家具店、體育用品商店和花店，這些零售店必須位於行人道旁邊或小巷，有空間讓顧客取貨，顧客不能進入店鋪裡面，貨品需要提早預訂，位於購物商場裡面的零售店則暫時不能重開。

另外，為獲准重開的零售業提供貨源的製造和物流業也可以重開，所有人必須遵守社交距離，以及需要戴口罩。

San Mateo縣也准許醫療保健行業重開，包括醫療及心理健康診所、牙醫診所，不過診所有可能只提供有限度的服務，並且限制進入診所的人數，減少人與人間的接觸，所以大家前往之前，應該先打電話預約，以及查詢有哪些新規定。

托兒服務方面，縣政府准許托兒所和夏令營營業，但規定每組不能超過12名兒童，每組的兒童和工作人員也不能換組，不能參加其他托兒設施。

如果托兒所和夏令營有多於一組的兒童，每組必須有獨立房間，而職員和兒童也不能進入其他小組的房間。

San Mateo縣的居家令仍然生效，縣公共衛生總監強調，疫情仍然在縣內流行，所以呼籲大家不能鬆懈，在逐步重開之際，要特別小心，大家外出時需要戴口罩。

到週日為止，San Mateo縣有1,671人確診，66人死亡，確診數目正趨於平穩。

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