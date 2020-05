聯儲局長與財長對如何解決經濟危機有不同看法

【KTSF 張麗月報導】

聯邦財政部長Steve Mnuchin和聯儲局主席包維爾,週二首次透過視像會議,一起向國會參議院屬下的銀行委員會作證,兩人對經濟前景都提出嚴峻的評估,認為在經濟未反彈之前,經濟有可能更差,在解決經濟困境方面,兩人就有不同意見。

Mnuchin和包維爾週二首次一起面對參議員的質詢,他們就白宮2.2萬億元的救市紓困法案解畫,他們作證時表示,因為受到疫情的衝擊,美國經濟正面對不可彌補的損害,他們預計,未來幾個月,失業情況會更嚴重。

不過對於重開經濟方面就出現意見分歧,究竟經濟重要,抑或健康更重要?

包維爾建議應該有更多財政援助州政府和商業,以避免經濟永久受損,但Mnuchin就認為,如果各個州押後解封抗疫令,經濟就有可能不會全面復甦。

Mnuchin說:「重要的是開始安全復工。」

民主黨聯邦參議員Sherrod Browno說:「要有多少工人犧牲生命,來增加GDP,或將道指推高一千點。」

Mnuchin說:「沒有工人要犧牲生命這樣做,參議員先生,我認為你的描述不公平。」

國會和白宮正開始辯論第二輪刺激經濟法案的綱領是否有需要,以及如何繼續注資數以萬億元來救市。

國會監管委員會發現,在5,000億元紓困金中,財政部至今只是將很少部份撥款給商業、州和地方政府。

包維爾和Mnuchin承諾,擴大貸款紓困計畫給中小型商業都受惠,因為經濟現時受到極大震盪。

包維爾說:「這是國會歷來最大應對動作,也是最快和最大筆,但仍是記憶中最大震盪,問題是,是否足夠?」

