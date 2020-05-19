聯儲局長與財長對如何解決經濟危機有不同看法

【KTSF 張麗月報導】

聯邦財政部長Steve Mnuchin和聯儲局主席包維爾，週二首次透過視像會議，一起向國會參議院屬下的銀行委員會作證，兩人對經濟前景都提出嚴峻的評估，認為在經濟未反彈之前，經濟有可能更差，在解決經濟困境方面，兩人就有不同意見。

Mnuchin和包維爾週二首次一起面對參議員的質詢，他們就白宮2.2萬億元的救市紓困法案解畫，他們作證時表示，因為受到疫情的衝擊，美國經濟正面對不可彌補的損害，他們預計，未來幾個月，失業情況會更嚴重。

不過對於重開經濟方面就出現意見分歧，究竟經濟重要，抑或健康更重要？

包維爾建議應該有更多財政援助州政府和商業，以避免經濟永久受損，但Mnuchin就認為，如果各個州押後解封抗疫令，經濟就有可能不會全面復甦。

Mnuchin說：「重要的是開始安全復工。」

民主黨聯邦參議員Sherrod Browno說：「要有多少工人犧牲生命，來增加GDP，或將道指推高一千點。」

Mnuchin說：「沒有工人要犧牲生命這樣做，參議員先生，我認為你的描述不公平。」

國會和白宮正開始辯論第二輪刺激經濟法案的綱領是否有需要，以及如何繼續注資數以萬億元來救市。

國會監管委員會發現，在5,000億元紓困金中，財政部至今只是將很少部份撥款給商業、州和地方政府。

包維爾和Mnuchin承諾，擴大貸款紓困計畫給中小型商業都受惠，因為經濟現時受到極大震盪。

包維爾說：「這是國會歷來最大應對動作，也是最快和最大筆，但仍是記憶中最大震盪，問題是，是否足夠？」

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