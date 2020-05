新統計模型降低美國新型肺炎預測死亡數字

【KTSF 江良慧報導】

有衛生官員擔心,隨著多個州分逐步解除封鎖,並重啟經濟活動,可能會導致新型肺炎的感染急升,不過全國有49個州已經開始放寬居家令,而有最新的統計模型,就把調低預測的死亡人數。

對於要重啟經濟,很多美國人都小心翼翼。

店舖經理Andrew Schleiss說:「所有成員必須有口罩,我們預期,所有人要遵照社交距離指引。」

隨著越來越多美國人外出,華盛頓大學的健康數據評估中心最新預測,全國的死亡人數到8月4日時會是143,000人,雖然比這個月初高,但就比上星期的預測減少了4,000人,令研究人員大感意外。

健康數據評估中心總監Christopher Murray說:「兩者之間沒有密切關係,當人流動性增加,和確診以及死亡的趨勢,甚至連增加檢測也考慮在內。」

預測死亡數字下降,其中一個可能的原因是遮蓋面部。

Murray說:「四成美國人任何時間都戴口罩,約八成人部分時間戴口罩,那可能有助分散人流增加的影響。」

雖然預測死亡數字稍為下降,但醫生就呼籲公眾要保持持警惕。

CNN首席醫療特約記者Sanjay Gupta說:「很高興這次預測數字有向下趨勢,但我還是很擔心,我希望公眾不會認為這就是正確方向的趨勢,以為所有事情沒有問題,縱使多個州在重開,但病毒仍在。」

另一方面,在全國疫情最嚴重的紐約州,過去一天有105人死亡,是自從3月26日以來單日最低。

州長Andrew Cuomo宣布推出實驗計劃,讓16間醫院恢復探病,不過探病的人要穿著包括口罩的個人保護設施,而且也要量體溫。

目前在紐約州,只有屬於下州地區的紐約市、長島和Mid-Hudson區,由於未達重啟經濟的衛生指標,所以仍然受制於封閉令,不過州長Cuomo表示,會容許在下星期一亡兵紀念日舉行一些節日活動,只要不超過10人,也會容許參加者遵守社交距離的車輛遊行。

