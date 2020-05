搵屋住專題：入住Fremont可負擔房屋有何限制

【KTSF 劉瑩報導】

東灣Fremont市長者可負擔租賃房屋及可負擔購置房屋,有什麼限制呢?

長者的可負擔房屋,一般是提供給到達一定年齡的長者居住,但如果這名長者想帶同配偶或子女一齊入住,又是否可行呢?

Fremont市社區發展局房屋經理Lucia Hughes說:「是可以的,只要其中一個戶主是長者,就可以符合入住資格。」

至於收入就要按照整個入住家庭所有成人收入而定,可負擔購買房屋也有限制。

Hughes說:「他買了之後必須一直住在那裡,不能出租給其他人居住,他賣出來的時候,也不能按照市價出售。」

而購買的可負擔房屋是否能夠被子女繼承呢?

Lucia Hughes說:「子女是可以繼承購買的可負擔房屋,但是他們的收入是必須符合政府收入的限制。」

如果購買物業後,收入增加超過政府的規定,是否就要賣了這個物業呢?

Fremont市社區發展局房屋協調員Lynn Chen說:「他購買的時候,我們會看他當時的收入,之後就不會再理他的收入。」

