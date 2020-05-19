搵屋住專題：入住Fremont可負擔房屋有何限制

【KTSF 劉瑩報導】

東灣Fremont市長者可負擔租賃房屋及可負擔購置房屋，有什麼限制呢？

長者的可負擔房屋，一般是提供給到達一定年齡的長者居住，但如果這名長者想帶同配偶或子女一齊入住，又是否可行呢？

Fremont市社區發展局房屋經理Lucia Hughes說：「是可以的，只要其中一個戶主是長者，就可以符合入住資格。」

至於收入就要按照整個入住家庭所有成人收入而定，可負擔購買房屋也有限制。

Hughes說：「他買了之後必須一直住在那裡，不能出租給其他人居住，他賣出來的時候，也不能按照市價出售。」

而購買的可負擔房屋是否能夠被子女繼承呢？

Lucia Hughes說：「子女是可以繼承購買的可負擔房屋，但是他們的收入是必須符合政府收入的限制。」

如果購買物業後，收入增加超過政府的規定，是否就要賣了這個物業呢？

Fremont市社區發展局房屋協調員Lynn Chen說：「他購買的時候，我們會看他當時的收入，之後就不會再理他的收入。」

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