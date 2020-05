【KTSF 蔡璐陽報導】

有數據顯示,在疫情期間,很多家長都避免帶小孩去診所接種常規疫苗,甚至會取消健康檢查。

根據聯邦疾病控制中心(CDC)的數據顯示,自從特朗普總統宣布因為新冠疫情全國進入緊急狀態開始,聯邦政府為全國超過一半兒童提供的疫苗訂單,數量大幅度下降。

3月華盛頓州的衛生部門發現,兒童接種疫苗的數量下降了30%,4月則下降了42%。

CDC表示,目前來說,這些沒有接種疫苗的兒童暫時不存在健康風險,但是當居家抗疫令放鬆之後,沒有接種疫苗的孩子就會存在健康風險。

美國兒科協會表示,如果兒童沒有照常接種疫苗,他們也很有可能錯過了成長期所需的健康檢查,他們建議兒科醫生還有家長們,確保孩子們的健康檢查,並且讓家長們不要害怕帶小孩去診所。

