歐洲多國都分階段放寬封鎖 法德成立復蘇基金

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歐洲疫情放緩，多國都分階段放寬封鎖，並重新開放邊境，法德兩國領袖提議成立5,000億歐元復蘇基金，歐盟和多個成員國都歡迎。

封鎖措施陸續放寬，意大利迎來「解封」後首場示威，北部港口城市熱那亞，數百名工人無視警方反對遊行，抗議工廠的遣散安排，他們佩戴口罩，發起人呼籲參加者沿途保持社交距離。

意大利全國即日起餐廳和酒吧等重新營業，桌子之間須保持兩米距離，宗教活動也恢復，梵蒂崗聖伯多祿廣場關閉兩個多月後重開，信眾進入前要先排隊量度體溫，並保持社交距離，入內必須佩戴口罩。

西班牙同樣分階段放寬限制，商店重新營業，聚會限於10人內，當局將會為低收入人士提供每月462歐元援助，另外並考慮強制民眾外出時佩戴口罩，同時計劃下月底重開邊境。

德國內政部長澤霍夫在地方官員陪同下，到接壤奧地利的邊境視察，當地上周六起重開邊境，外長馬斯表示，暑假旅行旺季將至，希望下月中推出針對在歐盟地區的旅遊建議，取代現時的外遊警告，並指需要成立應變機制，在疫情反彈之時迅速收緊封鎖措施。

總理默克爾和法國總統馬克龍舉行視像會議後，提議籌組5,000億歐元復蘇基金，支援歐洲最受疫情衝擊的地區和行業。

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