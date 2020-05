歐洲多國都分階段放寬封鎖 法德成立復蘇基金

【有線新聞】

歐洲疫情放緩,多國都分階段放寬封鎖,並重新開放邊境,法德兩國領袖提議成立5,000億歐元復蘇基金,歐盟和多個成員國都歡迎。

封鎖措施陸續放寬,意大利迎來「解封」後首場示威,北部港口城市熱那亞,數百名工人無視警方反對遊行,抗議工廠的遣散安排,他們佩戴口罩,發起人呼籲參加者沿途保持社交距離。

意大利全國即日起餐廳和酒吧等重新營業,桌子之間須保持兩米距離,宗教活動也恢復,梵蒂崗聖伯多祿廣場關閉兩個多月後重開,信眾進入前要先排隊量度體溫,並保持社交距離,入內必須佩戴口罩。

西班牙同樣分階段放寬限制,商店重新營業,聚會限於10人內,當局將會為低收入人士提供每月462歐元援助,另外並考慮強制民眾外出時佩戴口罩,同時計劃下月底重開邊境。

德國內政部長澤霍夫在地方官員陪同下,到接壤奧地利的邊境視察,當地上周六起重開邊境,外長馬斯表示,暑假旅行旺季將至,希望下月中推出針對在歐盟地區的旅遊建議,取代現時的外遊警告,並指需要成立應變機制,在疫情反彈之時迅速收緊封鎖措施。

總理默克爾和法國總統馬克龍舉行視像會議後,提議籌組5,000億歐元復蘇基金,支援歐洲最受疫情衝擊的地區和行業。

