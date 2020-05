疫情下電影院開放遙遙無期 汽車電影院捲土重來（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

在新冠疫情影響下,很多小商業都面臨重創,但是曾在50、60年代盛行一時的汽車電影院,在此時卻迎來了商機。

這家位於佛吉尼亞州的汽車電影院,在疫情期間仍然得以維持營業。

汽車電影院東主James Kopp說:「小商業都面臨困境,如果不是我的退休金,我們也無法播放電影,人們認為這裡是一個看電影安全的地方。」

儘管傳統電影院,還有好萊塢,因為疫情遭到巨大衝擊,但是汽車電影院似乎給這個行業提供了一絲生機,對於熱愛電影的人士來說,這裡無疑給他們在居家抗疫期間,提供了一個安全的娛樂場所。

顧客Derek Goldstein說:「我們從華府來,開車大約一小時到這裡,這是我們兩個星期以來,第一次出門。」

汽車電影院興起於20世紀初期,在1950年代盛行一時之後,就走起了下坡路,但是在這個特殊時期,它的經營模式卻特別符合人們的需求。

顧客Eugene Chang說:「我們保持至少6尺距離,如果需要可以一直待在車裡。」

這間汽車劇院有明確要求,所有顧客保持社交距離,並且限制每場電影人數,想要到訪的民眾,必須提前預約,對於很多人來說,這是一個久居在家之後,出門放風的好選擇。

顧客Brandy Stepaniak說:「這讓我覺得世界也沒有那麼壞。」

汽車影院不僅可以播放電影,還可以舉辦演唱會,前不久鄉村音樂歌手Keith Urban為向醫護人員致敬,就在汽車影院內舉辦了演唱會,或許如果疫情持續,還有更多的現場表演活動可以在汽車劇院內舉辦。

