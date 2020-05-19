疫情下電影院開放遙遙無期 汽車電影院捲土重來（視頻）

【KTSF 蔡璐陽報導】

在新冠疫情影響下，很多小商業都面臨重創，但是曾在50、60年代盛行一時的汽車電影院，在此時卻迎來了商機。

這家位於佛吉尼亞州的汽車電影院，在疫情期間仍然得以維持營業。

汽車電影院東主James Kopp說：「小商業都面臨困境，如果不是我的退休金，我們也無法播放電影，人們認為這裡是一個看電影安全的地方。」

儘管傳統電影院，還有好萊塢，因為疫情遭到巨大衝擊，但是汽車電影院似乎給這個行業提供了一絲生機，對於熱愛電影的人士來說，這裡無疑給他們在居家抗疫期間，提供了一個安全的娛樂場所。

顧客Derek Goldstein說：「我們從華府來，開車大約一小時到這裡，這是我們兩個星期以來，第一次出門。」

汽車電影院興起於20世紀初期，在1950年代盛行一時之後，就走起了下坡路，但是在這個特殊時期，它的經營模式卻特別符合人們的需求。

顧客Eugene Chang說：「我們保持至少6尺距離，如果需要可以一直待在車裡。」

這間汽車劇院有明確要求，所有顧客保持社交距離，並且限制每場電影人數，想要到訪的民眾，必須提前預約，對於很多人來說，這是一個久居在家之後，出門放風的好選擇。

顧客Brandy Stepaniak說：「這讓我覺得世界也沒有那麼壞。」

汽車影院不僅可以播放電影，還可以舉辦演唱會，前不久鄉村音樂歌手Keith Urban為向醫護人員致敬，就在汽車影院內舉辦了演唱會，或許如果疫情持續，還有更多的現場表演活動可以在汽車劇院內舉辦。

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