美國藥廠Moderna新型肺炎疫苗研發有初步成果

【KTSF 張麗月報導】

對抗新型肺炎病毒的疫苗研發傳出好消息，美國藥廠Moderna公布，第一階段人體疫苗安全試驗中，初步結果令人鼓舞，但真正投入市場仍有一段時間。

美國生物科技藥廠Moderna與國立衛生研究所合作，在第一階段人體疫苗安全試驗中，有8個人接種了疫苗，結果發現，全部8個人的體內都產生了「中和抗體」，證明可以阻擋病毒傳染給其他細胞。

Moderna首席醫療主任Tal Zaks醫生說：「我們已經看見免疫反應的水平，達到和染疫的人身上的反應一樣，相信不會容易感染更多疾病。」

這個消息令人鼓舞，但仍未知道如果有人感染了新型冠狀病毒之後，將來是否可以免疫，所以仍未清楚接種疫苗後，是否可以提供完全的免疫力。

至今Moderna已經接種了60至100名參與志願者，7月開始，這間藥廠還計畫開始進行大規模臨床試驗，屆時就會有數以萬計的人參與，如果這些測試成功，藥廠希望疫苗可以在明年1月至6月之間投入市場。

不過正當研究人員火速進行疫苗試驗之際，中國的醫療專家就認為，要有百分百完善的疫苗，可能需要幾年時間。

中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山說：「如果要研發完美的疫苗，將需要幾年時間。」

根據世衛組織，Moderna是全球研發新型肺炎疫苗人體臨床試驗的8間藥廠之一，美國的Pfizer和Inovio藥廠、英國牛津大學和中國3間研究機構也有份參與。

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