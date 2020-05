【KTSF】

代表加州90萬名學生的6個校區表示,州長在預算草案中提出削減公立教育撥款,將會延誤校區開學,這6個校區包括舊金山和奧克蘭(屋崙)聯合校區。

另外4個校區分別是沙加緬度、聖地牙哥、洛杉磯和長灘聯合校區。

州長紐森早前表示,新型肺炎疫情下導致州政府的收入大減,需要削減140億元公立教育撥款,這6個校區的校監表示,學校需要更多撥款,才能安全地復課,在疫情下,要學校在經費削下復課根本是不切實際。

紐森尚未就校區的表述作出回應。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。