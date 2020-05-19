加州向無證移民發放紓困金 6月可恢復體育賽事 （視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州州長紐森週一特地選在已經進入解封第二階段的北灣Napa舉行例行記者會，宣布週一起放寬進入解封第二階段的條件，還將調整加州指引，未來幾個星期可望開放零售業店內交易、剪髮服務等，而體育活動也將在6月份開始恢復，另一方面，加州發放給無證移民的紓困金，也從週一起接受申請。

紐森週一放寬各縣要進入解封第二階段的資格，關鍵放在住院率和感染率維持穩定或下跌。

住院率方面，新規定放寬為過去7天新型肺炎患者，住院成長率不高於5%，小縣則兩星期內任何一天，住院人數不超過20人。

感染率方面則是，過去14天每十萬人口當中，少於25宗確診案例，或者病毒檢測呈陽性反應的比例下降到8%以下。

紐森表示，目前已經有24個縣進入第二階段，但其實加州58個縣當中，已有53個縣符合資格，交由各縣自行依當地情況決定重開速度。

紐森說：「有了額外的調整，我們可以進一步允許更大的縣份繼續，往第二階段前進深化，立即而有效率的來做，但是以他們自己的步調。」

紐森透露，如果加州的疫情數據持續穩定或下降，未來幾個星期，會調整全加州的指引，讓更多商業活動可以開放，體育活動也可望在6月解禁。

紐森說：「我們會宣布全加州，而非只是地區性的變動，將允許零售店不僅做取貨，而是在店內的交易也放寬，另外，體育活動、職業運動，約在6月第一個星期在沒有觀眾、做出調整，以及嚴格規定條件下，可以重開，另外，我們經濟的一些行業，未來幾星期可以進一步放寬，如果我們保持這個趨勢線，像是包括理髮服務。」

加州衛生部也宣布，週一起允許一些產業調整後重開，包括辦公室空間、在宗教場所提供的輔導服務、路邊取件的圖書館服務，以及在車上觀賞的露天電影院等。

另一方面，儘管面對巨大爭議和官司挑戰，加州仍堅持率先全美成為第一個發放紓困金給無證移民的州分，有關申請作業週一早上8點展開。

對於受到疫情影響收入有損失、年滿18歲的無證人士，合資格者可以獲得一次性的500元紓困金，每個家庭最多可領1,000元。

這項計畫是1.25億元加州災難援助基金的一部分，其中7,500萬元來自加州捐款，5,000萬元來自私人慈善家，目的是幫助無法獲得聯邦紓困金的無證人士。

有意申請的灣區民眾，可以撥打熱線電話1-866-490-3899，申請採取先到先得方式，直到撥款用完為止，預計會有15萬人受惠。

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