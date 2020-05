加州向無證移民發放紓困金 6月可恢復體育賽事 （視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州州長紐森週一特地選在已經進入解封第二階段的北灣Napa舉行例行記者會,宣布週一起放寬進入解封第二階段的條件,還將調整加州指引,未來幾個星期可望開放零售業店內交易、剪髮服務等,而體育活動也將在6月份開始恢復,另一方面,加州發放給無證移民的紓困金,也從週一起接受申請。

紐森週一放寬各縣要進入解封第二階段的資格,關鍵放在住院率和感染率維持穩定或下跌。

住院率方面,新規定放寬為過去7天新型肺炎患者,住院成長率不高於5%,小縣則兩星期內任何一天,住院人數不超過20人。

感染率方面則是,過去14天每十萬人口當中,少於25宗確診案例,或者病毒檢測呈陽性反應的比例下降到8%以下。

紐森表示,目前已經有24個縣進入第二階段,但其實加州58個縣當中,已有53個縣符合資格,交由各縣自行依當地情況決定重開速度。

紐森說:「有了額外的調整,我們可以進一步允許更大的縣份繼續,往第二階段前進深化,立即而有效率的來做,但是以他們自己的步調。」

紐森透露,如果加州的疫情數據持續穩定或下降,未來幾個星期,會調整全加州的指引,讓更多商業活動可以開放,體育活動也可望在6月解禁。

紐森說:「我們會宣布全加州,而非只是地區性的變動,將允許零售店不僅做取貨,而是在店內的交易也放寬,另外,體育活動、職業運動,約在6月第一個星期在沒有觀眾、做出調整,以及嚴格規定條件下,可以重開,另外,我們經濟的一些行業,未來幾星期可以進一步放寬,如果我們保持這個趨勢線,像是包括理髮服務。」

加州衛生部也宣布,週一起允許一些產業調整後重開,包括辦公室空間、在宗教場所提供的輔導服務、路邊取件的圖書館服務,以及在車上觀賞的露天電影院等。

另一方面,儘管面對巨大爭議和官司挑戰,加州仍堅持率先全美成為第一個發放紓困金給無證移民的州分,有關申請作業週一早上8點展開。

對於受到疫情影響收入有損失、年滿18歲的無證人士,合資格者可以獲得一次性的500元紓困金,每個家庭最多可領1,000元。

這項計畫是1.25億元加州災難援助基金的一部分,其中7,500萬元來自加州捐款,5,000萬元來自私人慈善家,目的是幫助無法獲得聯邦紓困金的無證人士。

有意申請的灣區民眾,可以撥打熱線電話1-866-490-3899,申請採取先到先得方式,直到撥款用完為止,預計會有15萬人受惠。

