習近平世衛大會致辭 宣布撥廿億美元助全球抗疫

一連兩日的世界衛生大會揭幕,中國國家主席習近平致辭時強調中國公開透明處理疫情,支持在疫情受控後啟動調查,並宣布撥20億美元支持全球抗疫。

習近平以視像方式在世界衛生大會致辭, 他表示新型肺炎疫情是二戰以來全球最嚴重的公共衛生突發事件,中國處理疫情公開透明。

習近平表示:「中方始終本著公開、透明、負責任態度,及時向世衛及相關國家通報疫情訊息,第一時間發報病毒基因序列等訊息,毫無保留同各方分享防控及救治經驗。」

他表示全球疫情仍在蔓延,當務之急是做好防控,要支持世衛領導工作,強調支持世衛就等同支持抗疫。至於疫情暴露的不足,中國支持在全球疫情受控後全面評估全球應對疫情工作,總結經驗、彌補不足。

習近平說:「這些工作需要科學專業的態度,需要世衛組織主導,堅持客觀、公正的原則。」

習近平又表示,要加強國際合作和對非洲國家支持。

他說:「中國始終秉持構建人類命運共同體的理念,既對本國人民生命安全和身體健康負責,也對全球公共衛生事業盡責。」

他宣布為推動全球抗疫合作,2年內提供20億美元國際援助,支援受疫情影響的國家,特別是發展中國家以及經濟社會恢復發展。

