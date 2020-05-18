加州參議員威善高辦網上華人社區會議講解疫情信息（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

代表舊金山和San Mateo縣北部的加州參議員威善高（Scott Wiener）週五下午在網上舉行了一場華人社區會議，講解加州在對抗新冠疫情方面的信息，如何幫助租戶和業主，並回答一些社區人士的問題。

威善高說：「我們要確保市民和商業在這困難階段維持穩定，首先要保護小商業，他們當中很多需要暫時關門，希望不會是永久的，但是有些可能會結業。」

威善高表示，加州議會有議員提出不同議案，幫助租戶和業主，這包括他提出的SB939法案。

許多例如餐館的商業重新開門時，會減少顧客量，比如說一間餐館可能之前有十桌，重開時可能就只能有五桌，而無法取得疫情前的門市生意，因此必須允許店主和業主商量減低租金，要是業主不同意，提案將允許店主退出租約。

針對加州眾議員丁右立提出的AB828法案，允許無法交租的租戶有12個月的償還期，並減低租金25%，威善高表示，丁右立還在聽取相關人士的意見，所以法案還會有修改。

威善高也透露，加州參議員目前也在研究幫助無法交租的租戶，讓他們不需要立即交租，但業主能夠在十年內獲得相等數額的稅務回扣，或是選擇從州府拿這筆現金，而租戶則有十年的時間把他們拖欠的租金償還給州府。

威善高說：「我們談論中的項目，目的在於制止大量的逼遷租戶，要是很多租戶無法交租而被逼遷，將對嚴重傷害經濟，這將導致社會不穩定，我們也非常留意到必須公平對待小業主，有一間房子的人並沒有很多錢，靠租金當自己的家庭收入，也必須受到公平對待。」

威善高提醒民眾，在疫情影響下，可以向他的辦公室要求協助，電話是(415) 557-1300。

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