加州參議員威善高辦網上華人社區會議講解疫情信息（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

代表舊金山和San Mateo縣北部的加州參議員威善高(Scott Wiener)週五下午在網上舉行了一場華人社區會議,講解加州在對抗新冠疫情方面的信息,如何幫助租戶和業主,並回答一些社區人士的問題。

威善高說:「我們要確保市民和商業在這困難階段維持穩定,首先要保護小商業,他們當中很多需要暫時關門,希望不會是永久的,但是有些可能會結業。」

威善高表示,加州議會有議員提出不同議案,幫助租戶和業主,這包括他提出的SB939法案。

許多例如餐館的商業重新開門時,會減少顧客量,比如說一間餐館可能之前有十桌,重開時可能就只能有五桌,而無法取得疫情前的門市生意,因此必須允許店主和業主商量減低租金,要是業主不同意,提案將允許店主退出租約。

針對加州眾議員丁右立提出的AB828法案,允許無法交租的租戶有12個月的償還期,並減低租金25%,威善高表示,丁右立還在聽取相關人士的意見,所以法案還會有修改。

威善高也透露,加州參議員目前也在研究幫助無法交租的租戶,讓他們不需要立即交租,但業主能夠在十年內獲得相等數額的稅務回扣,或是選擇從州府拿這筆現金,而租戶則有十年的時間把他們拖欠的租金償還給州府。

威善高說:「我們談論中的項目,目的在於制止大量的逼遷租戶,要是很多租戶無法交租而被逼遷,將對嚴重傷害經濟,這將導致社會不穩定,我們也非常留意到必須公平對待小業主,有一間房子的人並沒有很多錢,靠租金當自己的家庭收入,也必須受到公平對待。」

威善高提醒民眾,在疫情影響下,可以向他的辦公室要求協助,電話是(415) 557-1300。

