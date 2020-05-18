地產公司Veritas同意歸還360萬薪資保障聯邦貸款

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在舊金山擁有超過250棟樓宇，資產超過30億元的大型地產公司Veritas，向聯邦政府申請薪資保障計劃得到360萬備受爭議，Veritas宣布將會逐步退還這筆撥款。

Veritas的發言人表示，這項計劃的申請人，很多人會嘗試申請將貸款變成一筆撥款，但這並不是Veritas的原意，因此公司將於未來兩年，逐步歸還這360萬元的貸款。

Veritas是全舊金山最大型的物業管理公司，但申請PPP援助金的做法，引起外界強烈的不滿，眾議院議長普洛西亦公開要求Veritas歸還款項，因為這個援助計劃是為小商業而設。

Veritas回應指，他們的物業有超過8,000名舊金山居民入住，因此公司亦需要這筆款項去支付薪金，繼續聘請123名前線員工，並請回23名放無薪假的員工，維持這些物業的運作，否則這些員工將會失業。

Veritas亦指，外界以為公司是一間市值30億的企業，但實際上這些資產屬於投資者，並不屬於公司本身，Veritas只是管理這些物業。

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