地產公司Veritas同意歸還360萬薪資保障聯邦貸款

在舊金山擁有超過250棟樓宇,資產超過30億元的大型地產公司Veritas,向聯邦政府申請薪資保障計劃得到360萬備受爭議,Veritas宣布將會逐步退還這筆撥款。

Veritas的發言人表示,這項計劃的申請人,很多人會嘗試申請將貸款變成一筆撥款,但這並不是Veritas的原意,因此公司將於未來兩年,逐步歸還這360萬元的貸款。

Veritas是全舊金山最大型的物業管理公司,但申請PPP援助金的做法,引起外界強烈的不滿,眾議院議長普洛西亦公開要求Veritas歸還款項,因為這個援助計劃是為小商業而設。

Veritas回應指,他們的物業有超過8,000名舊金山居民入住,因此公司亦需要這筆款項去支付薪金,繼續聘請123名前線員工,並請回23名放無薪假的員工,維持這些物業的運作,否則這些員工將會失業。

Veritas亦指,外界以為公司是一間市值30億的企業,但實際上這些資產屬於投資者,並不屬於公司本身,Veritas只是管理這些物業。

